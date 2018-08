Atenor : 2018.08.30 - Un nouveau membre dans le Comité Exécutif d'ATENOR

Communiqué de presse

Un nouveau membre dans le Comité Exécutif d'ATENOR S.A.

La Hulpe, le 30 août 2018

Sur proposition du Comité de Nomination et Rémunération, le Conseil d'Administration a nommé la SA Weatherlight représentée par Monsieur Sven Lemmes au poste d'Executive Officer. Cette nomination est effective depuis le 22 mai 2018.

Sven Lemmes, 47 ans, a rejoint le groupe ATENOR en 2013, d'abord en tant que Project Manager de la filiale ATENOR Group ROMANIA pour laquelle il a mené dans un premier temps une mission de coordination et de gestion des projets immobiliers de bureaux à Bucarest, mission qu'il a ensuite complétée comme Leasing Coordinator en étant responsable des activités commerciales en Roumanie ; il a ensuite rempli la fonction de Country Director de la filiale roumaine, et a récemment mis en œuvre le développement du groupe en Pologne.

Le CEO déclare «L'expérience internationale de Sven dans les domaines de l'investissement institutionnel, du développement et du financement immobilier constitue un précieux apport pour le Comité Exécutif d'ATENOR au moment où ATENOR internationalise plus largement ses activités. Son profil multiculturel reflète comme un étendard l'ouverture d'ATENOR sur l'espace immobilier européen. Je me réjouis de cette promotion interne qui témoigne des talents à l'œuvre au sein du groupe ».

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR

-Bloomberg : ATEB BB

