Atenor : 2018.09.27 - Commercial Director chez ATENOR

Communiqué de presse

COMMERCIAL DIRECTOR CHEZ ATENOR

La Hulpe, le 27 septembre 2018

Face à l'évolution du marché de bureau en Belgique et spécialement à Bruxelles, ATENOR a créé un nouveau poste de Commercial Director au sein de son équipe bruxelloise. Dans ce contexte, Helsingfors sprl représentée par Jean VANDEZANDE et ATENOR ont conclu une convention de collaboration.

Jean Vandezande dispose d'une large expérience du marché belge dans lequel il est actif depuis plus de 20 ans (Equity Partner chez Knight Frank jusqu'en avril 2014 et puis Directeur Immobilier Occupant et Hôtels chez Colliers jusqu'en octobre 2017). Il a participé depuis lors à la croissance de Strategic Hospitality et a développé de nouveaux concepts alliant tourisme, horeca et immobilier à Bruxelles. Sa connaissance du marché et de ses acteurs contribuera à développer le portefeuille d'ATENOR en Belgique.

L'intention partagée de cette collaboration est d'aborder le marché du bureau d'une manière nouvelle, créative et prospective afin de cadrer au mieux les aspirations nouvelles des entreprises en termes d'hébergements avec les caractéristiques des développements proposés sur le marché.

« On dit trop souvent que le marché de bureau bruxellois manque de dynamisme : il n'en est rien ! Quantité de locataires sont à la recherche de surfaces qui ne correspondent simplement pas à l'offre actuelle. Une démarche proactive permettra de dénicher les demandes de surfaces pour une nouvelle génération d'organisation du travail.» déclare Jean Vandezande.

« Nous sommes très heureux de cette nouvelle collaboration avec Jean Vandezande. Nous partageons les mêmes valeurs et la même ambition sur le marché du bureau à Bruxelles et en Belgique. » dit Stéphan Sonneville SA, CEO d'ATENOR.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

