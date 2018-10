Atenor : 2018.10.16 - ATENOR lance, en partenariat avec HRO, la construction de Bords de Seine, rebaptisé COM’UNITY, son premier projet de bureaux en Région parisienne

Communiqué de presse

ATENOR LANCE, EN PARTENARIAT AVEC HRO, LA CONSTRUCTION DE BORDS DE SEINE, REBAPTISÉ COM'UNITY, SON PREMIER PROJET DE BUREAUX EN RÉGION PARISIENNE

La Hulpe, le 16 octobre 2018

Messieurs Stéphan Sonneville*, Président du Comité Exécutif d'ATENOR, et Philippe Muller (pour PHM Partner SAS), Directeur Général d'ATENOR France, en présence de Monsieur Dominique Lesparre, Maire de Bezons, ont posé symboliquement la « Première pierre » de l'immeuble Com'Unity à Bezons. Ce geste symbolique lance officiellement les travaux de cet immeuble de bureaux de 33.808 m² à l'architecture charismatique signée par la prestigieuse agence Skidmore, Owings and Merrill (SOM), architectes du One World Center à New York et du Burj Khalifa à Dubaï. Pour la conception de Com'Unity, SOM s'est associé au bureau parisien SRA-Architects.

Com'Unity, situé au pied de la ligne de tram T2, à 12 minutes de La Défense et 25 minutes de la place de l'Etoile, bénéficie d'une localisation exceptionnelle au cœur de la Nouvelle Seine, nouvelle destination dont l'ambition est de proposer un lieu vivant où il est possible de travailler autrement, à la fois proche de la nature et d'un tissu urbain à taille humaine, mais à proximité du premier quartier d'affaires européen.

Le cabinet Alberto Pinto, une des plus belles signatures de l'aménagement intérieur, a conçu un lieu singulier où le bien-être passe par l'harmonie des tons et des matériaux nobles pour conjuguer efficacité et qualité de vie mais également un lieu dont la beauté participera à fédérer l'ensemble des collaborateurs autour d'un esprit et d'un univers particulier.

Enfin, de nombreuses terrasses et un magnifique jardin intérieur de l'ordre de 800 m² apporteront aux futurs occupants un véritable havre de paix avec une large offre de services adaptés aux nouvelles attentes des employés : auditorium et son foyer, espace cafétéria, restauration haut de gamme, fitness, …

Ce bâtiment, dont la livraison est prévue en juin 2021, a la double certification BREEAM et HQE 2016.

La pose de la « Première pierre » de ce projet ambitieux symbolise les premiers pas concrets d'ATENOR en Région parisienne.

Com'Unity renforce dès lors la diversification géographique du portefeuille de projets d'ATENOR orienté vers des capitales européennes dynamiques connaissant une forte croissance économique.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR

-Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA*, CEO ou

Laurent Collier pour Strat Up sprl, Executive Officer  +32-2-387.22.99 - e-mail : info@atenor.be - www.atenor.be