Atenor : 2018.12.04 - Accord sur la vente de BUZZCITY (Leudelange -Luxembourg)

Communiqué de presse

ACCORD SUR LA VENTE DE BUZZCITY (LEUDELANGE - LUXEMBOURG)

La Hulpe, le 4 décembre 2018

ATENOR annonce qu'un accord est intervenu en vue de la vente du projet luxembourgeois BUZZCITY à une société à constituer par FIDENTIA BELUX INVESTMENTS.

Pour rappel, en novembre 2017, ATENOR avait conclu un accord pour l'acquisition d'un terrain de près de 1,3 ha dans la zone de développement « Am Bann » à Leudelange en vue de réaliser un développement immobilier de bureaux.

Ce développement d'une surface brute de l'ordre de 16.300 m² prévoit la construction de quatre immeubles de bureaux sur un socle commun. Les différents bâtiments reliés entre eux offriront une excellente communication et flexibilité pour un occupant unique ou une multi-location.

BUZZCITY représente un emplacement stratégique pour les entreprises internationales grâce à sa localisation idéale dans une des zones d'extension économique de la Ville de Luxembourg. Le site est à proximité directe de l'échangeur de la Croix de Cessange (autoroutes A4 et A6), à quelques minutes de la capitale et est ouvert sur la Belgique, la France et l'Allemagne.

La commercialisation de ces surfaces de bureaux a été lancée dans un marché très porteur.

Impactant favorablement les résultats de l'année en cours et des deux exercices suivants, cette cession permettra à ATENOR d'afficher des résultats consolidés 2018 comparables aux résultats 2017.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

