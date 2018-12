Atenor : 2018.12.07 - Finalisation de la vente de NAOS (Luxembourg)

Communiqué de presse

FINALISATION DE LA VENTE DE NAOS (LUXEMBOURG)

La Hulpe, le 7 décembre 2018

Comme suite au communiqué du 17 septembre, ATENOR annonce la finalisation de la vente de l'ensemble des actions de la société luxembourgeoise NAOS à deux investisseurs institutionnels : ETHIAS SA et FOYER ASSURANCES SA. Pour confirmation, cette cession impactera favorablement les résultats 2018 et 2019, permettant à ATENOR de réaliser un résultat 2018 comparable au résultat 2017.

Pour rappel, NAOS SA réalise actuellement la construction de l'immeuble portant le même nom. Ce dernier est situé au sein du nouveau pôle de développement résidentiel et tertiaire de Belval, au cœur du « Square Mile », sur le territoire des communes d'Esch-sur-Alzette et de Sanem.

L'immeuble offrira plus de 14.000 m² de bureaux et commerces, bénéficiant des dernières avancées technologiques et d'une certification environne-mentale BREEAM.

Le bâtiment dont la construction devrait s'achever en septembre 2019 est déjà partiellement loué (à hauteur de 62%) à la maison-mère du groupe de sociétés informatiques Arηs ainsi qu'à la société de conseil, d'audit, de services comptables et de conseils fiscaux A3T.

Des démarches en vue de la location du solde de l'immeuble progressent favorablement.

Dans la foulée de ce premier succès commercial à Belval, ATENOR confirme sa confiance en l'attractivité de ce site prometteur et en pleine expansion en préparant le développement d'un deuxième projet, TWIST, un immeuble mixte (bureaux, logements, commerces) totalisant 14.300 m².

Découvrez comment ATENOR contribue à l'écriture de l'histoire de Belval en cliquant ici.

CALENDRIER FINANCIER

Résultats annuels 2018 11 mars 2019 Assemblée Générale 2018 26 avril 2019 Déclaration intermédiaire du premier trimestre 2019 14 mai 2019

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR

-Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

William Lerinckx pour Probatimmo bvba, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 - e-mail : info@atenor.be - www.atenor.be