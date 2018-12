Atenor : 2018.12.13 - Premiers pas d'ATENOR sur le marché immobilier résidentiel en Europe centrale

Communiqué de presse

PREMIERS PAS D'ATENOR SUR LE MARCHE IMMOBILIER RESIDENTIEL EN EUROPE CENTRALE

La Hulpe, le 13 décembre 2018

ATENOR fait ses premiers pas au sein du marché immobilier résidentiel à Bucarest en faisant l'acquisition d'un terrain de 7.150 m² situé au cœur du quartier Floreasca/Vacarescu.

Le site est idéalement situé entre le lac Floreasca, récemment réaménagé et la station de Métro Aurel Vlaicu, à 200 mètres d'un des centres commerciaux les plus connus de Bucarest (Promenada).

Ce nouvel investissement est la suite logique d'une présence couronnée de succès d'ATENOR depuis 10 ans en Europe centrale. L'excellente performance de l'économie roumaine et sa forte demande pour du résidentiel de qualité ont, entre autres, motivé cette acquisition. Soulignons également le dynamisme et la souplesse du marché du crédit hypothécaire.

Rappelons qu'ATENOR a actuellement, en portefeuille, 3 projets de bureaux à Bucarest d'une superficie totale de 137.700 m² : Hermes Business Campus (75.000m²) - Dacia One (15.800m²) - @Expo (46.900m²). ATENOR a établi, à Bucarest, une équipe locale de grande qualité qui gérera également ce nouveau développement. Elle bénéficiera assurément de toute l'expertise acquise par le groupe sur le marché de l'immobilier résidentiel belge et luxembourgeois depuis plus de 25 ans.

En référence à l'expérience acquise, nous avons décidé de baptiser ce projet UP-site. Le projet « UP-site Bucharest » se compose de deux tours résidentielles de 14 et 24 étages, pour un total de 250 appartements. Des espaces commerciaux et de services, ainsi que 400 places de parking viendront compléter ce projet dont le développement durera environ 30 mois.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement d'ATENOR, visant à promouvoir des projets majeurs d'une grande qualité architecturale et environnementale dans différentes métropoles européennes présentant des fondamentaux économiques orientés positivement. ATENOR a pour ambition de faire de ce projet vertical un des développements phares de Roumanie.

A la suite de cette nouvelle acquisition, le nombre de projets développés par ATENOR est porté à 21 et représente une surface approximative de 850.000 m². Ceux-ci sont situés à Bruxelles et en Wallonie (Belgique), au Luxembourg, en Région Parisienne (France), à Düsseldorf (Allemagne), Varsovie (Pologne), à Budapest (Hongrie) et à Bucarest (Roumanie).

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

