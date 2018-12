Atenor : 2018.12.21 - Accord sur la vente de THE ONE OFFICE

Communiqué de presse

ACCORD SUR LA VENTE DE THE ONE OFFICE (BRUXELLES)

La Hulpe, le 21 décembre 2018

ATENOR annonce la vente de la société The One Office S.A. à Deka Immobilien Investment Gmbh, société d'investissement allemande de dimension internationale. La société est propriétaire de la partie bureau de l'immeuble The One. La tour propose 29.511 m² de bureaux orientés vers la rue de la Loi en plein cœur du quartier européen.

Pour rappel, The One est un immeuble mixte, bureaux et logements, situé rue de la Loi à Bruxelles. Il s'agit de la première réalisation concrète dans le cadre du PUL (Paysage Urbain Loi), ambition urbanistique portée par la Région bruxelloise en bonne intelligence avec la Commission Européenne. Le PUL, issu d'un concours international de haut niveau, vise à la fois à promouvoir la visibilité internationale de Bruxelles, via la promotion de bureaux de standing, et à offrir un caractère humain et attractif au quartier européen en y favorisant la construction de logements.

ATENOR entend d'ailleurs poursuivre dans la voie tracée par le PUL, en développant prochainement le projet voisin REALEX.

Outre ses qualités architecturales et environnementales remarquables, The One bénéficie d'une localisation exceptionnelle suscitant le grand intérêt précoce d'investisseurs internationaux.

Au terme de la vente de la société The One Office, ATENOR demeure entièrement responsable de sa livraison et de sa commercialisation.

La construction sera achevée début 2019, alors que l'immeuble fait l'objet de plusieurs marques d'intérêt pour une prise en location de surfaces.

La vente de la société The One Office génère dans les livres d'ATENOR une marge limitée (en 2018), qui pourra être revue à la hausse (en 2019 et années suivantes) en fonction de l'évolution de la commercialisation.

Cette vente alimente par ailleurs la trésorerie nette d'ATENOR de l'ordre de € 100 millions.

Compte tenu des transactions majeures réalisées en 2018, et spécialement ces derniers mois (livraison de la maison de repos City Dox, vente de la société NAOS, vente de BuzzCity et vente de la société The One Office), et de la bonne évolution des ventes d'appartements, ATENOR devrait clôturer l'exercice avec un résultat en hausse de l'ordre de 50% par rapport à l'année 2017.

La trésorerie générée par cette dernière vente viendra soutenir l'acquisition de nouveaux projets dans le cadre du développement international mis en œuvre depuis 2 ans.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR

-Bloomberg : ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Laurent Collier pour Strat Up sprl, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 - e-mail : info@atenor.be - www.atenor.be