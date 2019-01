Atenor : 2019.01.15 - Premier projet d'ATENOR en Flandre

Communiqué de presse

PREMIER PROJET D'ATENOR EN FLANDRE

La Hulpe, le 15 janvier 2019

3D Real Estate et ATENOR ont signé en partenariat 50/50 un accord portant sur l'acquisition de l'ensemble des actions de la société Dossche Immo SA, propriétaire d'un site de 2,14 ha localisé au centre de Deinze, le long de la Lys. Cet investissement marque les premiers pas d'ATENOR dans le marché immobilier de la Région flamande.

La ville de Deinze, après sa fusion avec Nevele, compte près de 45.000 habitants. Deinze se situe dans le triangle Bruges, Courtrai, Gand, et sur l'axe Courtrai-Waregem-Gand, une région à forte activité économique.

Le site est localisé dans le centre-ville, à proximité de la gare, dans la rue commerçante Toolpoort. Grâce à son excellente accessibilité tant via les transports publics que les axes routiers, le site offre tous les atouts pour un développement urbain de qualité.

Les prescriptions urbanistiques permettent un projet mixte de 32.151 m² et le démarrage rapide du développement. En concertation avec la ville de Deinze, 3D Real Estate et ATENOR prévoient d'y développer un projet de haute qualité répondant aux attentes de la ville et de ses habitants.

Cette nouvelle acquisition renforce la diversification géographique du portefeuille de projets d'ATENOR stratégiquement orienté vers des villes/régions européennes dynamiques connaissant une forte croissance économique.

Ce premier investissement de l'année cadre parfaitement avec le savoir-faire de 3D Real Estate et d'ATENOR visant à promouvoir des projets urbains majeurs, œuvrant ainsi à l'adaptation du tissu urbain aux nouvelles exigences de vie et de travail en ville.

A la suite de cette nouvelle acquisition, le nombre de projets développés par ATENOR est porté à 22 et représente une surface approximative de 855.000 m². Ceux-ci sont situés à Bruxelles, en Flandre et en Wallonie (Belgique), au Luxembourg, à Paris (France), à Düsseldorf (Allemagne), à Varsovie (Pologne), à Budapest (Hongrie) et à Bucarest (Roumanie).

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

