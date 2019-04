Atenor : 2019.04.04 - ATENOR lance un concours pour la troisième phase de CITY DOX

Communiqué de presse

ATENOR LANCE UN CONCOURS POUR LA TROISIEME PHASE DE CITY DOX

La Hulpe, le 4 avril 2019

Idéalement situé en entrée de ville, le long du Canal, le développement du nouveau quartier CITY DOX s'étend sur près de 5 ha. CITY DOX vise à favoriser les conditions du vivre-ensemble grâce à une combinaison optimale des fonctions et un équilibre entre les espaces privés, collectifs et publics.

Cette évolution s'inscrit pleinement dans la volonté de la Région de faire de la zone du canal un lieu de vie et de travail convivial et durable.

Après une première phase déjà réalisée et une deuxième dont les permis ont été délivrés, ATENOR lance un concours pour le développement des prochaines phases du projet CITY DOX.

Dans un souci de qualité et d'excellence architecturale, ATENOR recherche un bureau d'architectes, ou un groupement de bureaux d'architectes, capables de proposer une note de vision pour le développement phasé des trois ilots situés le long du canal. Cette note qui vise à démontrer la cohérence spatiale et fonctionnelle ainsi que la qualité des espaces, devra être accompagnée d'un projet plus détaillé pour le premier ilot à développer.

Il s'agit d'un marché se divisant en une tranche ferme pour une mission complète d'architecture pour le premier ilot, et de deux tranches conditionnelles pour les deux autres. L'intention d'ATENOR est d'attribuer les trois ilots à trois architectes différents dans le souci de favoriser une diversité architecturale sur le site, dont la cohérence sera assurée par la note de vision globale.

Le Bouwmeester (maître architecte) accompagne le projet et assistera au comité d'avis pour la sélection et l'attribution du marché.

Résolument tourné vers l'avenir, CITY DOX est un quartier ouvert et paisible où l'architecture fait la part belle

à la lumière et à l'espace. Les différentes fonctions, logements, maison de repos, résidence services, école, commerces et entreprises s'articulent le long des berges du canal et autour d'un grand parc public au cœur de l'îlot.

Confiant dans le potentiel de ce quartier, ATENOR entend faire de CITY DOX un quartier précurseur qui comptera au total environ 155.000 m² de développement, où tout a été pensé pour faciliter les échanges, la convivialité et la qualité de vie : mobilité douce, voitures partagées, gestion intelligente des déchets, plaine de jeux, potager urbain, jardins collectifs et parc public.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

