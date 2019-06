Atenor : 2019.06.18 - De l'indice Bel Small à l'indice Bel Mid sur Euronext Brussels

Communiqué de presse

DE L'INDICE BEL SMALL À L'INDICE BEL MID SUR EURONEXT BRUSSELS

La Hulpe, 18 juin 2019

ATENOR, promoteur immobilier international investissant dans des projets de grande envergure en Belgique et dans des pays d'Europe, sera bientôt inclus dans l'indice BEL Mid, l'indice boursier Mid-Cap d'Euronext Brussels. Cette insertion sera effective au 24 juin 2019.

Stéphan SONNEVILLE(*), CEO d'ATENOR : « Au cours des douze derniers mois, un nombre croissant d'investisseurs s'est dirigé vers le titre ATENOR sur Euronext Brussels entraînant l'augmentation du volume des échanges et une plus grande liquidité du titre. L'évolution positive des résultats depuis plus de 5 ans et le paiement régulier d'un dividende en hausse ont assurément contribué à cet attrait grandissant exprimé par les investisseurs. »

Sidney D. BENS, CFO d'ATENOR : « La politique de communication transparente et régulière mise en œuvre par ATENOR se voit ici saluée par l'intégration d'ATENOR dans l'indice BEL Mid dès ce 24 juin.

Techniquement, ce changement d'indice a été décidé par Euronext Brussels eu égard aux performances boursières d'ATENOR, tant sur base du critère de la capitalisation de son flottant que du critère de la vélocité de son titre.

Sur la plan opérationnel, ATENOR entend poursuivre sa politique de croissance et mettra en exergue dans sa communication, tant en Belgique qu'à l'étranger, l'internationalisation et la diversification de ses activités. »

Depuis 2003, ATENOR poursuit avec la Banque Degroof Petercam, officiellement reconnue par Euronext, la fonction d'animation de marché ou de « liquidity provider ». Ce « liquidity provider » est présent de manière permanente dans le carnet d'ordre du marché et agit tant à la vente qu'à l'achat et ce, en toute indépendance par rapport à ATENOR. Les paramètres d'intervention de Degroof Petercam sont revus et discutés annuellement.

ATENOR est un promoteur immobilier international coté sur Euronext Brussels.

Aujourd'hui, ATENOR est principalement actif à Bruxelles, au Luxembourg, à Paris, Lisbonne, Düsseldorf, Varsovie, Budapest et Bucarest, pour ne citer que les grandes villes.

De par son approche architecturale et urbanistique, ATENOR vise à apporter des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers de grande envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

For more detailed information, please contact Stéphan Sonneville SA(*), Chief Executive Officer

or Sidney D. Bens, Chief Financial Officer.

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail : info@atenor.be - www.atenor.be