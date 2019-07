Atenor : 2019.07.09 - Nouvelle acquisition à Esch-sur-Alzette (Luxembourg)

Communiqué de presse

NOUVELLE ACQUISITION A ESCH-SUR-ALZETTE(LUXEMBOURG)

La Hulpe, le 9 juillet 2019

ATENOR a signé, en partenariat 50/50 avec un acteur luxembourgeois de premier plan, un accord portant sur l'acquisition d'un site à Esch-sur-Alzette en vue du développement d'approximativement 68.000 m2 hors sol.

Cet accord est soumis à certaines conditions, devant être levées dans les prochains mois. Un démarrage rapide est escompté.

De par son envergure, le projet bénéficie d'une excellente visibilité. Directement accessible depuis l'axe autoroutier reliant Esch-sur-Alzette à la capitale luxembourgeoise, le projet à usage mixte comprendra plus de 350 logements, une offre diversifiée de commerces et de restauration pour toutes les envies, des bureaux équipés des dernières technologies ainsi que des infrastructures publiques de qualité.

Vivre : habiter, travailler, se divertir » : la mixité des fonctions et les prescriptions urbanistiques qualifient le projet d'avant-gardiste alliant tous les avantages et les commodités des grandes villes, tout en créant des espaces de loisir et de détente.

Cet investissement est en parfaite harmonie avec le savoir-faire des partenaires et la dynamique des échanges entre eux. Les partenaires partagent l'ambition d'œuvrer pour des projets qui s'inscrivent dans l'évolution inhérente des villes et abordent, notamment, les thématiques de proximité et de mobilité.

A la suite de cette nouvelle acquisition, le nombre de projets développés par ATENOR est porté à 27 et représente une surface approximative de 1.200.000 m². Ceux-ci sont situés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (Belgique), à Luxembourg, en région parisienne (France), à Lisbonne (Portugal), Düsseldorf (Allemagne), Varsovie (Pologne), Budapest (Hongrie) ainsi qu'à Bucarest (Roumanie).

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termesde localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

William Lerinckx pour Probatimmo bvba, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail :info@atenor.be- www.atenor.be