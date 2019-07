Atenor : 2019.07.18 - ATENOR acquiert son quartième projet de developpement de bureaux à Budapest

Communiqué de presse

ATENOR ACQUIERT SON QUATRIEME PROJET DE DEVELOPPEMENT DE BUREAUX A BUDAPEST

(HONGRIE)

La Hulpe, 18 juillet2019

ATENOR a signé un accord portant sur l'acquisition d'un terrain de 5.711 m² dans le 11e arrondissement de Budapest, Hengermalomút 18.

Le terrain est situé dans Buda sud, un des quartiers les plus connus de la ville, en raison de la proximité des universités, de sa facilité d'accès et du grand nombre d'espaces verts. L'emplacement est également proche des autoroutes M1 et M7. Ce secteur est en constant développement grâce à la nouvelle ligne de métro 4, à un nouveau réseau de tram et de bus et au nombre croissant de services tels que des centres commerciaux, des restaurants, des cafés, des installations sportives et de loisirs.

Ce site n'est qu'à 400 mètres du centre commercial Újbuda et à 700 mètres du Danube. Grâce à la proximité du pont de Rákóczi, le centre-ville et les arrondissements du sud de Pest sont accessibles assez rapidement.

ATENOR développera un immeuble de bureaux de catégorie « A+ » offrant des solutions respectueuses de l'environnement et une qualité exceptionnelle. Le projet proposera environ 15.000 m² de bureaux avec un parking souterrain, un jardin intérieur et des terrasses.

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de développement international d'ATENOR, qui vise à promouvoir de grands projets de haute qualité architecturale et environnementale dans plusieurs métropoles européennes dynamiques.

Avec cette nouvelle acquisition, le nombre de projets d'ATENOR en cours de développement passe à 28 et représente un potentiel de développement d'environ 1.215.000 m². Les projets sont situés à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre (Belgique), au Luxembourg, en région parisienne (France), à Düsseldorf (Allemagne), à Varsovie (Pologne), à Lisbonne (Portugal), à Budapest (Hongrie) et à Bucarest (Roumanie).

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Stéphan Sonneville SA, CEO ou

Laurent Collier pour Strat Up sprl, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail:info@atenor.be- www.atenor.be