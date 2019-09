Atenor : 2019.09.04 - Accord sur la vente du 5ième bâtiment de Vaci Greens (Budapest, Hongrie)

Communiqué de presse

ACCORD SUR LA VENTE DU 5ÈME BÂTIMENT DE VACI GREENS (BUDAPEST - HONGRIE)

La Hulpe, le 4 septembre 2019

ATENOR annonce qu'un accord est intervenu en vue de la vente du 5ème bâtiment de Vaci Greens à un fonds privé hongrois constitué par la société MEFG Zrt.

En avril 2018, ATENOR avait obtenu le permis de construire relatif au développement des deux derniers blocs de Vaci Greens (E et F) permettant ainsi de démarrer la construction et la commercialisation de ceux-ci.

La livraison du bâtiment Vaci Greens E, faisant ici l'objet d'une vente en état futur d'achèvement, est prévue pour septembre 2020. Ce bâtiment d'une surface brute de 23.445 m² de bureaux et commerces accueillera donc ses premiers locataires dès fin 2020.

La vente en état futur d'achèvement du bâtiment Vaci Greens E confirme l'intérêt porté à ce campus d'envergure qui, une fois achevé, totalisera 130.000 m². Vaci Greens s'affiche comme l'un des projets phares de Budapest, le premier de la capitale hongroise à obtenir en 2011 une certification BREEAM « Excellent ». Les différents immeubles proposent de larges plateaux totalement flexibles, qui ont séduit un nombre important de locataires internationaux de renom (dont General Electric, l'un des principaux occupants).

La location de ces immeubles à des occupants de qualité a rapidement été suivie d'excellentes opérations de ventes. Alors que les quatre premiers bâtiments du campus avaient été vendus en à peine quelques mois (entre fin 2016 et 2017), ATENOR signe aujourd'hui un accord pour la cession du cinquième immeuble. Dès lors, seul reste le sixième bâtiment déjà loué à 55%.

Grâce à ces succès commerciaux, ATENOR tire pleinement le bénéfice de sa stratégie de développement en Europe Centrale. Suite à la récente acquisition en juillet dernier d'un quatrième projet à Budapest (Bakery - 11e arrondissement de Budapest,) ATENOR se positionne comme un acteur majeur sur ces marchés particulièrement porteurs.

ATENOR est donc déterminée à poursuivre sa stratégie de développement immobilier dans les métropoles européennes présentant des fondamentaux économiques durablement positifs, et confirme plus particulièrement son rôle d'acteur de référence à Bruxelles, au Luxembourg, à Paris, à Lisbonne, à Düsseldorf, à Varsovie, à Bucarest et à Budapest.

Cette cession impactera favorablement les résultats 2019 et 2020 d'ATENOR, dans la lignée de l'information communiquée dans les résultats semestriels 2019 également publiés ce jour.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

Reuters: ATE0.BR - Bloomberg: ATEB BB

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à contacter Stéphan Sonneville SA, Chief Executive Officer

ou Strat Up sprl représentée par Laurent Collier, Executive Officer

 +32-2-387.22.99 -  +32-2-387.23.16 - e-mail:info@atenor.be- www.atenor.be