Atenor : 2019.10.01 - ATENOR annonce la selection du bureau d'architectes pour la phase 3 de CITY DOX

Communiqué de presse

ATENOR ANNONCE LA SELECTION DU BUREAU D'ARCHITECTES POUR LA PHASE 3 DE CITY DOX

La Hulpe, le 1er octobre 2019

Idéalement situé en entrée de ville, le long du Canal, le développement du nouveau quartier CITY DOX s'étend sur près de 5 ha. Ce nouvel îlot multigénérationnel et multifonctionnel devrait compter environ 155.000 m² de nouveaux bâtiments, dont plus de 900 logements, une école secondaire, une maison de repos, une résidence-services, des commerces, des services intégrés aux entreprises et de nombreux ateliers productifs.

Le 4 avril dernier, ATENOR lançait en partenariat avec le Maître-Architecte un concours pour le développement des prochaines phases de CITY DOX. Dans un souci de qualité et de diversité architecturale, ATENOR souhaitait recevoir d'un bureau ou d'un groupement de bureaux d'architectes une note de vision pour le développement en phases des trois îlots situés le long du Canal.

Six bureaux d'architectes avaient été retenus pour remettre une proposition. Les projets ont été présentés par les équipes participantes devant un jury réuni sur le site de City Dox. Le jury, présidé par Kristiaan Borret, le Maître-Architecte de la Région de Bruxelles-Capitale et composé de représentants d'ATENOR, de la Région Bruxelles-Capitale, de la Commune d'Anderlecht et de Bruxelles Environnement, a été impressionné par la qualité des projets présentés, confirmant l'intérêt du lancement d'un tel concours. Le projet du bureau XDGA a été retenu, de préférence à ceux des cinq autres candidats (DXA + Art & Build, MDW + Central + Buur, HUB + ELD, B2Ai + Dhooge & Meeganck + MSA + 3E, CF Moller + Brut).

Le comité d'avis a apprécié l'originalité de l'offre sélectionnée ainsi que la compréhension extensive du contexte. L'approche proposée réconcilie besoins techniques et contraintes urbanistiques. Le défi était de faire cohabiter activités productives et logements. Pari relevé : le projet développe un concept inattendu et innovant en plaçant le parking au 1er étage du socle. Cette proposition originale va permettre de gérer l'articulation entre les différentes fonctions en créant une zone tampon entre les activités productives et les logements. Le projet se distingue également par la qualité et la flexibilité des espaces du rez-de- chaussée ainsi que le développement d'un jeu de trois types de façades.

Confiant dans le potentiel de ce quartier, ATENOR entend faire de CITY DOX un quartier précurseur où tout a été pensé pour faciliter les échanges, la convivialité et la qualité de vie : mobilité douce, voitures partagées, gestion intelligente des déchets, plaine de jeux, jardins collectifs et parc public.

ATENOR est une société de promotion immobilière cotée sur le marché d'Euronext Brussels. Sa mission vise à apporter, par son approche urbanistique et architecturale, des réponses adéquates aux nouvelles exigences qu'impose l'évolution de la vie urbaine et professionnelle. Dans ce cadre, ATENOR investit dans des projets immobiliers d'envergure répondant à des critères stricts en termes de localisation, d'efficience économique et de respect de l'environnement.

