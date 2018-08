ATLANTIA : de nouveau malmené en Bourse sous la menace de révocation de ses concessions

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le gouvernement italien a décidé de lancer le processus de révocation de toutes les concessions d'Autostrade, concessionnaire du tronçon d'autoroute qui s'est effondré à Gênes la semaine dernière. En Bourse, sa maison-mère, Atlantia, chute de 7,78% à 17,835 euros après avoir déjà dévissé de plus de 20% la semaine dernière. Sa filiale gère environ 3 000 kilomètres d’autoroute dans la péninsule.Samedi, Autostrade a annoncé son intention de reconstruire ce tronçon sur ses propres deniers en huit mois et de fournir de l'assistance aux familles touchées par cette catastrophe via un fonds initial de 500 millions d'euros.Le même jour, le ministre italien des infrastructures et des transports a adressé une lettre officielle à la filiale d'Atlantia, dans laquelle il soulignait des violations graves à son obligation de maintenir et réparer les routes, conformément aux termes de la concession. Il a donné 15 jours au gestionnaire d'infrastructure pour démontrer dans un rapport détaillé qu'il avait correctement entretenu la structure.