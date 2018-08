ATLANTIA : s'écroule, Rome veut résilier la concession après l'effondrement du viaduc de Gênes

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atlantia chute de 24,98% à 17,66 euros à la Bourse de Milan après que le gouvernement italien a lancé une procédure contre sa filiale Autostrade per l'Italia, mise en cause dans l'effondrement d'un viaduc à Gênes. Rome souhaite mettre fin au contrat de concession que détenait Autostrade per l'Italia sur ce tronçon autoroutier. Atlantia, maison-mère du concessionnaire, déplore dans un communiqué que cette annonce "a été faite sans que les causes réelles de l'accident n'aient été élucidées".Le groupe italien rappelle qu'une résiliation de contrat s'accompagne du paiement d'une indemnité au concessionnaire, équivalant à la valeur résiduelle de la concession concernée. "Les modalités d'une telle annonce pourraient avoir des répercussions sur les actionnaires et les créanciers obligataires d'Atlantia", prévient le groupe.