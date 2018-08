Atlantia : a perdu 22% depuis la catastrophe de Gênes

20/08/2018 | 10:08

Le titre Atlantia s'affiche en recul de 7% ce lundi matin à Milan ; le recul est ainsi très net depuis l'effondrement d'un viaduc à Gênes le 14 août, dont le bilan est passé ce week-end à 43 morts. Le titre a en effet perdu plus de 25% de sa valeur en l'espace de cinq jours.



Atlantia est notamment dans le viseur du gouvernement italien, qui a annoncé souhaiter mettre un terme à l'ensemble de ses concessions. Il l'accuse en effet d'être responsable de l'effondrement du viaduc, parce que la maintenance de l'ouvrage n'avait pas été faite.



Atlantia, maison-mère d'Autostrade per l'Italia, a prévenu dans un communiqué publié en fin de semaine qu'il n'accepterait pas une telle décision sans l'octroi d'une 'indemnisation équivalente à la valeur résiduelle de la concession'.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.