19/03/2019

L'action Atlantia prenait environ 2% ce midi à la Bourse de Milan où l'indice FTSE Mib ne prenait que 0,6% après qu'un bureau d'études, UBS, soit passé à l'achat sur le dossier en relevant sa cible à 25,4 euros.



Les analystes distinguent le groupe pour sa génération de trésorerie et estiment que les risques et les coûts découlant du tragique effondrement du pont autoroutier de Gênes, l'été dernier, semblent désormais 'contenus'.









