Atlantia: hausse de 46% du bénéfice au premier semestre, grâce à Abertis

Milan (awp/afp) - Le groupe autoroutier et aéroportuaire italien Atlantia, contrôlé par la famille Benetton, a annoncé vendredi avoir enregistré une hausse de 46% de son bénéfice net au premier semestre, grâce au rachat de l'espagnol Abertis.

Le bénéfice net a atteint 777 millions d'euros, un peu en dessous des attentes. Selon le consensus du fournisseur d'informations financières Factset Estimates, les analystes tablaient sur 793 millions. Le groupe a précisé dans un communiqué qu'à périmètre comparable, le bénéfice net était globalement en ligne avec celui du premier semestre 2018 (531 millions).

Son chiffre d'affaires semestriel a augmenté de son côté de 93%, à 5,6 milliards d'euros, en raison du rachat l'an passé d'Abertis. En imaginant que l'intégration d'Abertis ait eu lieu au 1er janvier 2018, la hausse s'élève à 3%, a indiqué le groupe.

Pour 2019, Atlantia s'attend à un résultat "globalement positif", mais souligne les "risques" liés à l'effondrement meurtrier du pont de Gênes.

Sur l'ensemble de l'année 2018, le bénéfice net du groupe avait chuté de 30%, à 818 millions d'euros, en raison de provisions et de frais à hauteur de 509 millions liés à l'écroulement du pont.

Atlantia est le principal actionnaire d'Autostrade per l'Italia (Aspi), gestionnaire du pont qui s'est écroulé en août 2018, faisant 43 morts.

La coalition populiste au pouvoir à Rome a menacé Aspi de révoquer sa concession sur le tronçon où s'est écroulé le pont, et de remettre en question ses autres concessions en Italie, l'accusant d'avoir violé ses obligations de manutention.

Après des semaines d'incertitude, Atlantia a accepté mi-juillet de participer au sauvetage de la compagnie italienne Alitalia, aux côtés de la société italienne des chemins de fer FS, de la compagnie américaine Delta et du ministère italien de l'Economie.

Aucun détail n'a été donné sur la répartition du capital, mais selon les chiffres circulant dans la presse italienne, Atlantia pourrait prendre autour de 35% tout comme FS, tandis que Delta et le ministère auraient autour de 15%.

Le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème), l'une des deux formations politiques présentes au gouvernement, a longtemps été vent debout contre l'entrée d'Atlantia au capital d'Alitalia.

Son patron, Luigi Di Maio, également vice-Premier ministre et ministre du Développement économique, a pris acte de la décision de FS de choisir Atlantia, tout en soulignant que "rien et personne n'effacerait les 43 morts du Pont Morandi" et que sa formation "ne reculerait pas d'un seul centimètre" sur la révocation des concessions à Autostrade.

Du côté des résultats, sur le semestre, le trafic sur les autoroutes géré par le groupe a augmenté de 0,9% en Italie, 6,3% en Espagne, 0,3% en France, 1,6%, en Pologne, 3,4% au Chili et 5,1% au Brésil.

Le trafic passagers a progressé par ailleurs de 2% aux Aéroports de Rome et de 5,7% à l'aéroport de Nice, également gérés par Atlantia.

