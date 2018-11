Italie: S&P dégrade la note d'Atlantia après l'accident de Gênes

Rome (awp/afp) - L'agence de notation Standard & Poor's (S&P) a annoncé lundi avoir abaissé d'un cran à BBB la note du groupe italien Atlantia, dont dépend Autostrade per l'Italia, société gestionnaire du pont qui s'est effondré le 14 août à Gênes (nord-ouest).

Cette décision "reflète les incertitudes persistantes concernant les actions futures que le gouvernement pourrait lancer et ses conséquences financières ou opérationnelles pour le groupe", a indiqué S&P dans un communiqué.

De plus, ajoute l'agence de notation, les enquêtes concernant l'effondrement du viaduc routier à Gênes, qui avait fait 43 morts, pourraient "conduire à de nouveaux procès ayant pour conséquence des amendes" prévues par le contrat de concession, ou judiciaires au détriment d'Austostrade et également du groupe Atlantia.

A la suite de l'effondrement du pont autoroutier, le gouvernement italien a menacé à plusieurs reprises de révoquer la concession dont bénéficie Atlantia sur la plus grande partie du réseau autoroutier, n'excluant pas non plus une nationalisation.

Il n'a toutefois pris encore aucune décision.

Autostrade avait annoncé une semaine après le drame la mise à disposition de 500 millions d'euros pour aider la ville et la reconstruction de l'ouvrage.

La justice italienne a de son côté ouvert une enquête contre une vingtaine de personnes et la société Autostrade.

Cette société est une filiale du groupe italien Atlantia, contrôlé par la famille Benetton.

afp/rp