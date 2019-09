Atlantia : Trois assignations à résidence dans l'enquête sur le viaduc de Gênes

Données financières (EUR) CA 2019 11 653 M EBIT 2019 4 571 M Résultat net 2019 1 610 M Dette 2019 37 339 M Rendement 2019 4,65% PER 2019 12,8x PER 2020 12,5x VE / CA2019 4,90x VE / CA2020 4,77x Capitalisation 19 737 M Graphique ATLANTIA SPA Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique ATLANTIA SPA Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 16 Objectif de cours Moyen 25,49 € Dernier Cours de Cloture 24,13 € Ecart / Objectif Haut 32,2% Ecart / Objectif Moyen 5,63% Ecart / Objectif Bas -10,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Giovanni Castellucci Chief Executive Officer, Director & GM Fabio Cerchiai Chairman Giancarlo Guenzi Chief Financial Officer Giuliano Mari Independent Director Monica Mondardini Independent Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) ATLANTIA SPA 33.54% 21 797 GETLINK 15.52% 8 024 JIANGSU EXPRESSWAY CO LTD 4.90% 7 165 SOCIETA INIZIATIVE AUTOSTRADALI E SERVI 26.12% 3 822 POINTER TELOCATION LTD 20.66% 120 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS -1.02% 0