AtoS : De retour sur un support long terme 10/10/2019 | 10:31 achat En cours

Cours d'entrée : 64.14€ | Objectif : 70€ | Stop : 61€ | Potentiel : 9.14% Le repli de ces dernières semaines a ramené les cours du titre AtoS vers l'importante zone support des 63.26 EUR. Il apparaît opportun d'exploiter ces niveaux de prix en données hebdomadaires.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 70 €. Graphique ATOS Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La zone actuelle constitue un bon point d'entrée pour les investisseurs intéressés par le dossier dans une optique à moyen / long terme. En effet, le titre évolue à proximité du support des 63.26 EUR en données hebdomadaires.

La proximité du support moyen terme des 62.26 EUR offre un bon timing pour l'achat du titre.

La société bénéficie de niveaux de valorisation attractifs avec un ratio VE/CA relativement faible comparé aux autres sociétés cotées dans le monde.

Avec un PER à 11.72 pour l'exercice en cours et 9.93 pour l'exercice 2020, les niveaux de valorisation du titre sont très bon marché en termes de multiples de résultat.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

Points faibles Le groupe fait partie des entreprises dont les perspectives de croissance apparaissent les plus faibles d'après les estimations d'analystes.

Le groupe ne redistribue pas ou peu de dividendes et ne fait donc pas partie des sociétés de rendement.

Les anticipations de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois ont largement été revues à la baisse. Les analystes prévoient des ventes moins importantes que celles qu'ils attendaient un an plus tôt.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Sous-secteur Services et conseil en informatique - NCA Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ATOS -10.77% 7 607 INTERNATIONAL BUSINESS MACH.. 22.87% 123 730 ACCENTURE 30.73% 117 451 TATA CONSULTANCY SERVICES 8.17% 106 610 AUTOMATIC DATA PROCESSING 20.85% 68 724 VMWARE, INC. 10.92% 62 157 INFOSYS LIMITED 19.82% 46 714 DASSAULT SYSTÈMES 29.99% 38 433 COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTI.. -6.36% 32 828 NETEASE 8.94% 32 810 AMADEUS IT GROUP 6.44% 30 643

Données financières (EUR) CA 2019 11 543 M EBIT 2019 1 164 M Résultat net 2019 575 M Dette 2019 2 527 M Rendement 2019 2,58% PER 2019 11,7x PER 2020 9,93x VE / CA2019 0,82x VE / CA2020 0,75x Capitalisation 6 928 M Prochain événement sur ATOS 24/10/19 Q3 2019 Publication évolution de l'activité Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 17 Objectif de cours Moyen 87,88 € Dernier Cours de Cloture 63,78 € Ecart / Objectif Haut 94,4% Ecart / Objectif Moyen 37,8% Ecart / Objectif Bas 14,5% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Thierry Breton Chairman & Chief Executive Officer Eric Grall Senior Executive Vice President-Global Operations Élie Girard Chief Financial Officer, Deputy CEO & Senior EVP Sophie Proust Chief Technology Officer Nicolas Bazire Independent Director