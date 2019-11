Atos : Invest Securities reste à 'achat'

04/11/2019 | 09:52

Invest Securities réitère sa recommandation 'achat' sur Atos avec un objectif de cours laissé à 97 euros, notant que le groupe de services informatiques 'poursuit sa mue' avec notamment la déconsolidation de Worldline.



Le bureau d'études souligne en effet qu'Atos continue de prendre ses distances vis-à-vis de son ancienne filiale en cédant plus de la moitié des 27,3% du capital de Worldline qu'il détenait encore, via un placement privé et une obligation remboursable en actions.



'Résultat, le groupe va largement se désendetter, ce qui pourrait présager d'une acquisition imminente', estime l'analyste en charge du dossier, précisant toutefois que 'l'impact sur (sa) valorisation est limité à l'instant T'.



