Atos : Invest Securities se veut rassurant

04/10/2019 | 09:41

Invest Securities réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 100 euros sur Atos, notant que le titre du groupe de services informatiques connait un parcours boursier chahuté (-14,6 points en relatif à l'Euro Stoxx 50 sur trois mois).



Selon le bureau d'études, ce mouvement pourrait s'expliquer par des rumeurs de marché, qu'il juge exagérées, au sujet d'un ralentissement de l'activité B&PS et l'avertissement sur résultats du concurrent DXC le 8 août qui n'a pas d'implication négative pour Atos.



Pensant que le marché 'joue à se faire peur' sur le titre, l'analyste estime que 'les prochaines publications et la perspective d'une introduction en Bourse de la division Big Data & Cybersécurité devraient permettre de revenir à une valorisation plus raisonnable.'



