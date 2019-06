Atos : Oddo vise une amélioration de la dynamique

04/06/2019 | 11:20

Oddo confirme son conseil à l'achat sur la valeur et l'objectif de cours de 86 E suite à l'organisation d'un roadshow par la direction du groupe.



Oddo estime que la recovery en Amérique du Nord est bien en cours, permettant de viser une croissance organique supérieur à 0% au 2ème semestre hors Syntel.



Le bureau d'analyse indique que cela crédibilise les guidance annuelles: croissance organique de 1% à 2% (Oddo BHF: 1.4%) et une marge opérationnelle (MOC) de 10.5% (Oddo BHF: 10.4%).



Oddo s'attend à un possible retour au M&A à partir de 2020 une fois l'intégration de Syntel sur de bons rails et une fois la fin du lock-up sur les actions Worldline.



' Le re-rating devrait se poursuivre à mesure que la croissance accélère. ' rajoute Oddo dans son étude du jour.



