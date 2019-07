Atos : UBS reste à 'achat'

22/07/2019 | 10:36

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Atos ainsi que son objectif de cours de 85 euros, ce qui implique un potentiel de progression de 10% pour l'action du groupe français de services informatiques, dans l'attente de sa publication semestrielle.



'Le titre Atos devrait progresser si les résultats du premier semestre pointent vers une stabilisation des activités I&DM (infrastructures et gestion de données) aux Etats-Unis au second semestre et l'intégration en douceur de Syntel', estime le broker.



