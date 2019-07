Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Atos a annoncé lundi soir entrer en négociation exclusive avec l’ensemble des actionnaires d’IDnomic, spécialiste européen des infrastructures de gestion des identités numériques, en vue de l’acquérir. « Cette acquisition permettrait la création d’un acteur majeur de la cybersécurité en matière de gestion des identités numériques et d’édition de solutions de PKI (Public Key Infrastructure ou infrastructure à clés publiques) », a expliqué Atos.L'expertise d'IDnomic en technologie PKI, ses solutions de confiance numériques et son offre stratégique en mode Saas (Software as a Service) viendraient compléter les offres de produits de cybersécurité existantes chez Atos, notamment la gamme Horus dédiée à la sécurisation de l'IoT, le Trustcenter pour la délivrance et la gestion de certificats de sécurité, la gamme Evidian axée sur la gestion des identités et des accès ou encore la gamme Trustway, destinée à la protection des données.Le capital d'IDnomic (110 collaborateurs) est actuellement détenu par T.D.H. (Thierry Dassault Holding), Thales, Idemia, la Banque des Territoires et Euro-Information.La finalisation de la transaction est prévue au second semestre 2019 et est soumise à l'information/consultation des instances représentatives du personnel des deux sociétés.