ATOS : et Google Cloud étendent leur partenariat stratégique

Atos et Google Cloud renforcent leur partenariat stratégique avec deux extensions régionales ‘haute performance’ des centres de données Google Cloud de Francfort (Allemagne) et Ashburn VA (Etats Unis), afin de soutenir les clients de bases de données Oracle. Ces deux extensions régionales seront équipées des serveurs BullSequana S d'Atos et permettront aux clients de bases de données Oracle d'exécuter leurs charges de travail de manière efficace de bénéficier de Google Cloud Platform (GCP).Atos apporte son expertise dans l'orchestration et la gestion de bout en bout du cloud, ainsi que dans les services d'infrastructure et de support, afin d'offrir aux clients de bases de données Oracle un service cloud entièrement géré et sécurisé qui s'intègre parfaitement avec Google Cloud Platform." Atos et Google Cloud fourniront à leurs clients un cadre unique et unifié de gestion, de gouvernance et d'administration des identités et des accès dans l'ensemble des environnements, des applications basées sur GCP aux instances de bases de données ", peut-on lire dans un communiqué.