ATOS : renforce son partenariat avec Ooredoo

Atos, spécialiste de la transformation digitale et acteur majeur en cybersécurité, et Ooredoo, principal facilitateur de l'innovation digitale au Qatar, annoncent un partenariat pour proposer des solutions de cybersécurité de pointe aux organisations qataries, et ainsi soutenir une transformation digitale sécurisée.Ooredoo souhaite améliorer les capacités de son Centre d'Opérations de Sécurité (Security Operations Center, SOC), l'unité centrale qui peut enquêter en cas d'incidents de sécurité, intervenir en réponse aux incidents, effectuer des investigations et ainsi maintenir la disponibilité des services de l'entreprise 24/7.Les clients professionnels d'Ooreedo peuvent également bénéficier du soutien d'Atos pour atteindre de nouveaux niveaux de sécurité. Les solutions proposées incluent : la sécurité des noms de domaines (Domain Name System, DNS), des bases de données, du courrier électronique ; la détection et la remédiation d'incidents sur le système d'information (endpoint detection and response, EDR), la gestion des pares-feux des applications web (web application firewall, WAF-as-a-service), la collecte de renseignements (Threat Intelligence services) et la sécurité du web.