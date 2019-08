ATOS : signe un accord de coopération dans l'Intelligence Artificielle en Inde

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le C-DAC (Centre for Development of Advanced Computing), organisation nationale de recherche et développement de premier plan au sein du Ministère de l'Electronique et des Technologies de l'information en Inde, et Atos, leader international de la transformation digitale, annoncent la signature d’un Accord de Coopération pour l’avancement de la technologie dans les domaines de l’informatique quantique, de l’Intelligence Artificielle (IA) et de l’informatique exascale.