AtoS : 3 universités de premier plan sélectionnées pour la finale de l'Atos IT Challenge 2019 sur le thème du Machine Learning au service du développement durable

Atos dévoile les 3 finalistes de l'Atos IT Challenge, son concours international étudiant, qui se déroule pour la huitième année consécutive. Le thème de cette année porte sur la façon dont l'intelligence artificielle et les technologies d'apprentissage automatique (Machine Learning) peuvent être mises au service du développement durable. Cette édition a généré des idées particulièrement innovantes de la part d'équipes de 20 pays du monde entier.

Le jury, composé d'experts de renom et de dirigeants d'Atos[1], a sélectionné les trois projets suivants, présentés ici par ordre alphabétique :

'BinSight'

Université de Cantabria (Espagne)

BinSight est une solution innovante qui vise à réduire le gaspillage alimentaire et à rendre les chaînes d'approvisionnement intelligentes. Elle combine un prototype IoT (de plusieurs capteurs) avec une infrastructure cloud, des algorithmes d'apprentissage automatique, et un tableau de bord Web. BinSight fournit différents services Cloud adaptés aux besoins des entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire telles que les entreprises de restauration, les gouvernements, les entités sociales et les entreprises de compostage.

'Farmero'

Université Technique de Berlin (Allemagne)

Farmero est une application innovante et facile à utiliser, destinée aux petites exploitations agricoles, qui fournit des évaluations à jour et fiables du risque de maladie. Farmero utilise des algorithmes de détection des maladies de pointe, appliqués aux images satellites infrarouges fournies par l'Agence Spatiale Européenne (programme Copernicus) pour aider les agriculteurs à réduire au minimum la quantité d'engrais et de pesticides dont ils ont besoin - tout en leur donnant une évaluation précise des menaces pour chaque zone du champ.

'Weego' (ex Sunubus)

Ecole Polytechnique de Dakar (Sénégal)

Weego est une application de localisation de bus prédictive qui s'appuie sur des données participatives (crowdsourced data) et des techniques d'apprentissage automatique afin de fournir à ses utilisateurs une localisation des bus et des temps de parcours précis - et cela sans aucune infrastructure AVL (Automatic Vehicle Locator). Weego améliore le service de transport public, en particulier dans les pays en voie de développement, où les infrastructures de localisation des bus sont rares et où le trafic est parfois difficile à prévoir.

Les lauréats de l'Atos IT Challenge 2019 seront annoncés le 2 juillet lors de la cérémonie de remise des prix à Paris. L'équipe gagnante et les finalistes recevront chacun un prix en espèces - respectivement 10 000, 5 000 et 3 000 euros - pour les aider à commercialiser leur application, ainsi que le soutien de nombreux dirigeants d'Atos. Tous les participants au IT Challenge seront invités à postuler pour un stage au sein de l'organisation Atos.

Commentant ces résultats, Sophie Proust, Directrice de la Technologie chez Atos : 'Je suis heureuse de faire partie du jury du IT Challenge, pour la première fois cette année, et je suis étonnée de la grande diversité et de l'excellent niveau de tous les cas d'utilisation présentés. Les étudiants ont trouvé des moyens incroyablement créatifs d'utiliser l'IoT, le Machine Learning et les technologies Cloud pour développer des solutions soutenant le développement durable - avec une approche agile et progressive. Au nom du jury de l'Atos IT Challenge, je tiens déjà à féliciter les 3 équipes finalistes pour leurs idées brillantes et leurs projets innovants, et nous remercions chaleureusement toutes les autres équipes participantes pour leurs contributions remarquables'.

Malcolm McKee, Directeur de la Technologie au Defra [2], également membre du jury, a déclaré : 'C'était une journée fantastique, qui valait le déplacement. L'enthousiasme des étudiants est contagieux, et le niveau technique des étudiants était véritablement impressionnant.'

Plus d'informations sur le concours, l'ensemble des idées soumises, et les 15 équipes présélectionnées - sur atositchallenge.net

