AtoS : AM techday

L'AM TECH DAY est l'événement de place européen dédié à l'impact des innovations technologiques sur l'industrie de la gestion d'actifs, et plus précisément sur les asset managers, wealth managers, asset owners, assureurs et fintech.

Cet événement fête cette année ses 10 ans et pour cette nouvelle édition, les rédactions de L'Agefi ont élaboré un programme sur une journée, comprenant une conférence d'ouverture suivie de 9 débats, permettant d'analyser, grâce aux meilleurs experts, les principaux challenges auxquels doivent faire face aujourd'hui les acteurs de l'asset management. L'enjeu pour eux n'est plus d'appréhender les concepts d'IA, de big data, de deep learning, ou encore la technologie blockchain, de manière expérimentale ou sur une partie limitée de leur activité, mais de parvenir, grâce à eux, à adapter, optimiser, améliorer leur organisation et leurs business models, et en tirer un avantage compétitif. Les pionniers dans l'adoption de ces nouvelles technologies témoigneront, à cette occasion, de leur transformation et du chemin parcouru. Pour les autres, l'enjeu est aujourd'hui de prendre les bonnes décisions 'just before the great (R)evolution' de l'industrie.

Philippe Duluc particpe à la table ronde: « Cybersécurité: quelles garanties donner aux clients ? Comment avoir recours à l'#IA sans accroître les enjeux de #cybersécurité ? »

le 8 octobre à partir de 11h10.