AtoS : BullSequana S800 devient mondialement le serveur le plus performant du marché pour SAP HANA avec un résultat inégalé

Paris, le 13 juin 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, atteint aujourd'hui un record mondial avec son BullSequana S800 qui devient le serveur le plus performant du marché pour les environnements SAP, comme le montrent les résultats du benchmark SAP BW for SAP HANA Standard Application Benchmark test (version 3), publiés le 22 mai.

Le serveur BullSequana S800 d'Atos, équipé de processeurs Intel® Xeon® Platinum de seconde génération, a été seul sur le marché à totaliser 24,7 milliards de d'enregistrements initiaux, dépassant tous les autres serveurs 8 sockets du marché. Cet exploit montre non seulement la capacité du BullSequana S800 à gérer des installations SAP de très grande envergure, mais aussi son excellente évolutivité. Par rapport à la génération précédente, le nouveau BullSequana S800 peut gérer plus de deux fois le volume de données avec une linéarité impressionnante du débit. Il met également en évidence l'expertise technique des ingénieurs d'Atos dans le domaine SAP.

Avec plus de 13 000 experts SAP dans le monde, Atos apporte son expérience acquise auprès de plus de 3 millions d'utilisateurs finaux SAP dans plus de 90 pays. La position d'Atos en tant qu'expert dans la fourniture de solutions SAP HANA® a été récemment renforcée par NelsonHall, qui a nommé Atos leader de services SAP HANA et S/4HANA.

Atos est également l'une des premières entreprises à utiliser dans la configuration de SAP la mémoire non volatile (la nouvelle mémoire persistante Intel® Optane™ DC), une technologie innovante qui offre à ses clients les avantages d'un coût total de possession réduit, contribue à améliorer les performances et permet des redémarrages beaucoup plus rapides.

A propos d'Atos

A propos du BullSequana S800

Fondé sur une architecture très flexible, le serveur BullSequana S800 d'Atos fait partie de la gamme de serveurs BullSequana S spécialement conçue pour répondre aux exigences des entreprises agiles, innovantes et axées sur les données. Avec un maximum de quatre modules de calcul de 2 sockets, le BullSequana S800 peut supporter jusqu'à 12TB de DRAM et de 24TB de mémoire persistante. Grâce au design modulaire de la gamme BullSequana S, le modèle S800 peut facilement évoluer jusqu'à 16 modules de calcul, 24TB de DRAM et 48TB de mémoire persistante, pour former un seul serveur SMP doté de la plus grande capacité mémoire du marché des serveurs x86

Contact Presse

