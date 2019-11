AtoS : Communication du Conseil d'administration d'Atos

Paris, le 1er novembre 2019

Le Conseil d’administration d’Atos SE s’est réuni ce jour et conformément à sa communication du 24 octobre 2019 a pris acte de la démission de Monsieur Thierry Breton, Président Directeur Général d’Atos SE à effet du 31 octobre 2019.

Monsieur Thierry Breton a fait part au Conseil qu’il souhaitait se consacrer pleinement à la préparation de sa nomination comme Commissaire représentant de la France à la Commission européenne et a démissionné de l’ensemble de ses mandats au sein du groupe Atos.

Comme annoncé et conformément au plan de succession proposé par le Comité des nominations et des rémunérations, le Conseil d’administration d’Atos SE entend opter pour la dissociation des fonctions de Président du Conseil d’administration et de Directeur Général.

Le Conseil d’administration a nommé Monsieur Bertrand Meunier en qualité de Président non exécutif du Conseil d’administration d’Atos SE et Monsieur Elie Girard, actuellement Directeur Dénéral Délégué, Directeur Général à effet du 1er novembre 2019.

Le Conseil d’administration à l’unanimité a souhaité remercier Monsieur Thierry Breton pour son immense contribution, durant ses 11 années de mandat de Président Directeur Général, à la croissance d’Atos et à sa transformation en un leader mondial de l’industrie digitale.

