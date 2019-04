AtoS : Déclaration d'Atos

Paris, le 2 avril 2019 – Ce matin, le bureau d’études Berenberg a émis une note d’analyste sur Atos, qu’il a immédiatement retirée après avoir reconnu une erreur matérielle. Cela a eu un impact temporaire sur le cours de Bourse d’Atos. Le groupe a alerté l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).

