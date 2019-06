AtoS : Forum Teratec 2019

Le Forum TERATEC est un évènement majeur en France et en Europe qui regroupe les meilleurs experts internationaux du HPC, de la Simulation et du Big Data. Il confirme l'importance de ces technologies dans le développement de la compétitivité et des capacités d'innovation des entreprises.

En réunissant plus de 1 300 professionnels, le Forum TERATEC illustre le dynamisme technologique et industriel du HPC et le rôle important que joue la France dans ce domaine. La participation et les témoignages de grands industriels, les présentations des entreprises technologiques leaders dans le domaine, la diversité et le niveau des ateliers techniques, la représentativité des exposants et l'innovation des offres présentées, sont autant d'atouts qui rendent incontournable le rendez-vous de tous ceux qui sont concernés par la conception et la simulation numérique à haute performance.

Atos est sponsor Platinum du Forum TERATEC. Venez rencontrer nos experts sur notre stand. Sous le thème « Vers de nouveaux horizons » nous y présenterons notre gamme de supercalculateurs BullSequana X, particulièrement notre serveur BullSequana XH2000, ainsi que l'Atos Quantum Learning Machine ainsi que notre offre de services.