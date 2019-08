AtoS : L'État de Californie choisit Atos Public Safety LLC pour la transformation de ses systèmes d'appel d'urgence de nouvelle génération (NG9-1-1)

Paris (France) & Irving, Texas (Etats-Unis), le 21 août 2019

Atos Public Safety LLC, leader international de la transformation digitale et des systèmes de communications critiques, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de cinq ans, d'un montant de 198 millions de dollars américains, avec l'État de Californie, pour transformer le système d'appel d'urgence (9-1-1) de l'État en plateformes de communication de pointe à haut débit et améliorer ainsi les services d'urgence pour le public, les professionnels des appels d'urgence et les premiers intervenants.

Atos Public Safety LLC agira à titre de fournisseur principal de service réseau (Prime Network Service Provider) pour la gestion des appels d'urgence de nouvelle génération, assurant la gestion globale des flux d'appels d'urgence pour l'État et l'intégration avec les ESInets, les réseaux IP des services d'urgence régionaux, qui remplacent une technologie vieille de 25 ans. La Californie sera ainsi en mesure d'acheminer, de gérer et de diffuser intelligemment une vaste gamme d'informations en temps réel, y compris des SMS et du texte en temps réel (Real Time Text). Cela permet un échange d'informations au sein des centres d'appels d'urgence afin de réduire le temps de réponse, améliorer la connaissance de la situation et accroître la sécurité des premiers intervenants.

'L'accès à un réseau IP NG9-1-1 sûr et fiable aura un impact énorme sur l'efficacité des communications entre les auteurs d'appels d'urgence et les premiers intervenants au sein des collectivités ', a déclaré Rob Clark, Directeur Atos Public Safety LLC. ' La priorité numéro un pour tout État est de protéger ses citoyens et, au XXIe siècle, cela signifie que quiconque ayant nécessité de passer un appel d'urgence doit pouvoir le faire. C'est un service universel qui doit s'adresser à ceux qui ne sont pas en mesure de parler'.

'Dans un monde connecté de smartphones, il est essentiel que nos capacités de sécurité publique suivent le même rythme que les technologies que les gens utilisent tous les jours', a déclaré Mark Ghilarducci, Directeur des Services d'Urgence du Gouverneur de Californie.'Aujourd'hui marque une étape importante dans la modernisation de notre réseau d'appels d'urgence (911) afin de mieux accompagner les répartiteurs, les intervenants d'urgence et finalement de sauver des vies.'

Atos Public Safety LLC s'est vu confié la migration de certains des environnements les plus critiques au monde et apporte la même transformation d'infrastructure de classe mondiale et le même leadership en matière de services gérés à toute industrie qui a besoin d'un choix et d'une expérience éprouvée dans la gestion des services d'urgence.

L'infrastructure flexible permettra également à l'État de Californie d'évoluer à l'avenir vers des technologies telles que les réponses aux appels d'urgence en vidéo et photo.

Le contrat repose sur une relation de près de quatre ans entre Atos Public Safety LLC et l'État de Californie.

