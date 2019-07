AtoS : L'Université Technique de Berlin remporte l'édition 2019 de l'Atos IT Challenge avec son projet d'agriculture durable

L’app ‘Farmero’ utilise l’apprentissage automatique pour réduire la quantité d’engrais et pesticides utilisés dans l’agriculture

Paris, 3 juillet, 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, a annoncé les vainqueurs de son concours international étudiant, l’Atos IT Challenge , à l’occasion d’une cérémonie présidée par Thierry Breton, Président-directeur général du groupe, au siège social du groupe. Pour sa huitième édition, la compétition a vu s’affronter des équipes en provenance de 20 pays autour de la thématique « le Machine Learning au service du développement durable ».

Après une première pré-sélection distinguant 15 projets d’applications, le jury de l’Atos IT Challenge, composé d’experts et de dirigeants d’Atos, a retenu trois finalistes, dont voici le classement définitif :

1er prix et vainqueur de l’IT Challenge : Université Technique de Berlin, Allemagne

Avec leur application “ Farmero ”, innovante et facile à utiliser, les 3 étudiants fournissent des évaluations à jour et fiables du risque de maladie destinées aux petites exploitations agricoles. La solution fait appel à des algorithmes de détection des maladies de pointe, appliqués aux images satellites infrarouges fournies par l'Agence Spatiale Européenne ( programme Copernicus ) pour aider les agriculteurs à réduire au minimum la quantité d'engrais et de pesticides dont ils ont besoin - tout en leur donnant une évaluation précise des menaces pour chaque zone du champ.

L’équipe remporte 10 000 euros et chaque étudiant se voit offrir la possibilité d’effectuer un stage ou une première collaboration au sein d’Atos.

2e prix : Ecole Polytechnique de Dakar, Sénégal

La solution “ Weego ” est une application de localisation de bus prédictive qui s'appuie sur des données participatives (crowdsourced data) et des techniques d’apprentissage automatique afin de fournir à ses utilisateurs une localisation des bus et des temps de parcours précis – améliorant le service de transport public, en particulier dans les pays en voie de développement, où les infrastructures de localisation des bus sont rares et où le trafic est parfois difficile à prévoir.

L’équipe remporte 5 000 euros et chaque étudiant se voit offrir la possibilité d’effectuer un stage ou une première collaboration au sein d’Atos.

3e prix : Université de Cantabria, Espagne

Avec “ BinSight ”, les 3 étudiants visent à réduire le gaspillage alimentaire et à rendre les chaînes d'approvisionnement intelligentes en fournissant différents services Cloud adaptés aux besoins des entreprises impliquées dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire telles que les entreprises de restauration, les gouvernements, les entités sociales et les entreprises de compostage.

L’équipe remporte 3 000 euros et chaque étudiant se voit offrir la possibilité d’effectuer un stage ou une première collaboration au sein d’Atos.

À l’issue de la cérémonie, Thierry Breton, Président-directeur général d’Atos, a déclaré: “Le développement durable est l'un des plus grands défis collectifs de notre époque. Nous devons repenser notre façon de vivre et de travailler, et apporter des changements positifs pour les entreprises et la société. Les étudiants présents aujourd'hui, ainsi que l’ensemble des participants à l’IT Challenge 2019, nous ont prouvé que les technologies de pointe – en particulier le Machine Learning – peuvent être les catalyseurs d'un avenir plus éthique et respectueux de l'environnement. Je suis très impressionné par la qualité des contributions, la formidable créativité et les solides compétences entrepreneuriales dont j'ai été témoin aujourd'hui. Félicitations à nos gagnants et à tous nos participants !"

Thierry Breton a également introduit l’édition 2020 de l’IT Challenge, qui portera sur l’intelligence coopérative.

Depuis sa création en 2012, l’Atos IT Challenge a permis aux étudiants du monde entier, de développer des applications liées aux grandes tendances de la révolution numérique, comme la mobilité intelligente, la voiture connectée, les médias interactifs, la vie connectée, le droit à l’oubli, la blockchain et l’intelligence artificielle. Les étudiants sont encadrés par les membres de la Communauté scientifique d’Atos, qui leur apportent un soutien technique et pratique, des conseils et encouragements.

