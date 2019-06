AtoS : La multinationale de l'énergie ‘National Grid' choisit Atos pour optimiser ses services numériques

Paris, France, le 13 juin 2019

Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir signé un contrat pluriannuel de 150 millions de dollars pour fournir des services de gestion numérique des postes de travail à National Grid - société multinationale de services publics d'électricité et de gaz dont le siège social se trouve au Royaume-Uni.

National Grid est une multinationale britannique de services publics d'électricité et de gaz dont le siège social se trouve au Royaume-Uni. Elle exploite et possède les réseaux de transport d'électricité à haute tension en Angleterre et au Pays de Galles et gère le réseau électrique britannique. En outre, elle possède et exploite le réseau national de transport de gaz en Grande-Bretagne. Aux États-Unis, elle dessert plus de 20 millions de personnes par l'intermédiaire de ses réseaux à New York, au Massachusetts et à Rhode Island.

Atos fournira les dernières technologies de services de gestion numérique des postes de travail et d'analyse de données afin d'offrir une nouvelle force d'action aux employés de National Grid et d'améliorer leur expérience de travail. Pour ce faire, elle s'appuiera sur un réseau mondial - notamment un centre de support, des services de sécurité et services réseau, ainsi qu'un centre d'expérience proactif. Ce dernier sera dédié à l'amélioration de l'expérience des employés et privilégiera l'intégration des solutions d'automatisation et d'intelligence artificielle.

Atos collaborera avec National Grid pour optimiser les performances opérationnelles de l'organisation et mettre en œuvre de nouvelles solutions de services intelligentes sur le lieu de travail afin de soutenir ses priorités stratégiques.

« Nous avons choisi les équipes d'Atos principalement parce qu'elles partagent notre vision de l'excellence numérique pour les utilisateurs finaux. Atos jouit d'une excellente réputation auprès d'autres sociétés britanniques et américaines de premier plan et je suis ravi de notre partenariat et de la transformation à venir », a déclaré Adriana Karaboutis, Group Chief Information and Digital Officer (CI&DO), National Grid.

« Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec National Grid pour faire évoluer le quotidien des employés et, également, l'expérience de l'utilisateur final grâce à un véritable partenariat avec Atos », a déclaré Adrian Gregory, Président d'Atos pour le Royaume-Uni et l'Irelande. « Le plan général d'amélioration de l'organisation, soutenu par des technologies innovantes, aura un impact positif sur l'ensemble de la structure - permettant ainsi à National Grid de travailler intelligemment, avec une plus grande efficacité, tout en bénéficiant d'un meilleur support dans la gestion de ses réseaux ».

Grâce à sa forte présence et à sa riche expérience dans le secteur de l'énergie et des services publics, Atos est bien placé pour mettre en œuvre des services sur mesure de gestion numérique des postes de travail pour National Grid.

L'éventail des changements observés dans le secteur - de l'évolution des cadres réglementaires aux défis et opportunités d'une économie à faibles émissions carbone, en passant par les nouveaux entrants sur le marché - sont répertoriés dans le livre blanc'Digital Vision for Energy and Utilities'.

