AtoS : Le Ministère de la Défense espagnol choisit Atos pour la transformation digitale de ses systèmes informatiques

Paris, France ; Madrid, Espagne - Le 6 novembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, va apporter son soutien au Ministère de la Défense espagnol pour le développement et la maintenance de ses systèmes informatiques professionnels à travers un contrat d’une valeur totale de 8,5 millions d’euros. Ce contrat inclut le développement de nouveaux systèmes et la maintenance des systèmes existants, afin d’assurer que les applications principales du Ministère de la Défense soient efficaces aujourd’hui et à l’avenir.

Ce contrat inclut deux domaines de compétences : la maintenance corrective des demandes de services en provenance des clients, données, les demandes de support et la maintenance des systèmes professionnels MINISDEF – ainsi que le développement de nouveaux projets.

Les différentes divisions du Ministère de la Défense utilisaient jusque-là différentes applications, avec leurs propres architectures séparées, ce qui complexifiait l’implémentation d’un service centralisé. Désormais, avec le nouveau modèle mis en place par Atos, chaque correction ou amélioration est appliquée à l’ensemble des utilisateurs, ce qui optimise les ressources et l’opérabilité des systèmes pour qu’ils fonctionnent en temps réel.

Ce projet fait partie de l’initiative I3D (« Comprehensive Information Infrastructure for Defense ») du Ministère de la Défense, menée par le Centre pour les technologies et systèmes d’information et de communication (CESTIC, Center for Information and Communications Systems and Technologies) du Ministère. Avec ce projet, le Ministère de la Défense va transformer son modèle d’assistance technique actuel en un modèle de service géré qui permet aux systèmes d’être mis à jour continuellement et simplifiés, et dans le même temps, aux problèmes d’être résolus.

“Atos est fier de bénéficier de la confiance du Ministère de la Défense dans ce projet innovant, qui vise à d’atteindre une excellence opérationnelle pour ses systèmes informatiques. C’est un défi technologique auquel nous allons faire face grâce à l’expertise de notre équipe hautement spécialisée ; les résultats de ce projet auront véritablement un impact positif sur la société et les citoyens espagnols”, déclare Fernando Mediavilla, Directeur du Secteur Public chez Atos Iberia.

Le CESTIC fournit, entre autres, des services de téléphonie, santé, gestion des ressources humaines, emails, stockage et traitement des informations, accès aux bases de données, navigation Internet et cybersécurité. Ce centre fournit aussi des services à tous les utilisateurs du département, tel que l’organe central du Ministère, le personnel du Ministère de la Défense, des Armées et de la Marine, UME, ainsi que les unités déployées à l’étranger sur terre et en mer dans le cadre de plus de 16 missions internationales, parmi d’autres centres et agences.

