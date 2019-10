AtoS : Le groupe ABS et Atos collaborent pour offrir la première solution de sécurité IT/OT à destination des opérations maritimes et offshore globales

Leur solution améliore le contrôle et la visibilité des nouveaux cyber-risques tout au long de la chaîne de valeur maritime



Houston et Irving, Texas – Paris, France, le 15 Octobre 2019 – Le groupe ABS (ABS Group of Companies, Inc.) et Atos, leader international de la transformation digitale, annoncent leur intention de fournir la première solution de cybersécurité de-bout-en-bout du marché combinant technologie de l'information (IT) et technologie opérationnelle (OT) afin de réduire les risques cybernétiques dans la chaîne d'approvisionnement globale en énergie marine et offshore.

Cette solution prend en charge la mise en œuvre de la cybersécurité dès les premières étapes de la conception et du développement des actifs, faisant de la gestion des risques informatiques une partie intégrante et cohérente des opérations.

“La cybersécurité est la nouvelle frontière en matière de sécurité maritime et offshore,” précise Ian Bramson, Directeur de la Cybersécurité du groupe ABS. “Au fur et à mesure que les actifs deviennent de plus en plus numériques, l'industrie doit faire face à un plus large éventail de menaces. Atos est un leader en transformation digitale, avec une approche de sécurité basée sur le cloud et une expertise en calcul haute performance. En travaillant ensemble, nous sommes en mesure de fournir une solution IT/OT convergente pour des opérations et des actifs plus sûrs et plus sécurisés.”

Alors que les propriétaires et les exploitants cherchent à profiter des avantages d'une automatisation et d'une numérisation accrues, ils sont également plus exposés aux cybermenaces qui pourraient avoir de graves conséquences sur les opérations et la sécurité des personnes et de l'environnement. C'est pourquoi il est nécessaire d'améliorer le contrôle, la visibilité et la gestion des cyber-risques dans les opérations maritimes.

“Historiquement, l'OT et l'IT ont toujours été des systèmes autonomes dans l'industrie maritime. En combinant l'expertise établie d’Atos en matière de cybersécurité et de l'expertise opérationnelle marine et offshore d'ABS, nous offrons une nouvelle solution industrielle pour la sécurisation des actifs, dispositifs et réseaux IT et OT,” ajoute Jerome Sandrini, SVP, Directeur des activités Big Data et Sécurité pour Atos en Amérique du Nord. “Nous sommes impatients de travailler avec le groupe ABS pour fournir une gestion de la cybersécurité convergente qui combine les systèmes d'OT physiques avec les opérations IT en temps réel afin de protéger le personnel, l'entreprise, le fret et l'ensemble de l’environnement de l'évolution des menaces et d’empêcher les incidents indésirables de se produire.”

Le portefeuille de solutions de cybersécurité d’ABS est basé sur l’évaluation des risques à chaque étape de la cyberdéfense et comprend le programme exclusif ‘Cyber Risk Reduction’ and ‘Cyber Risk Rating’ (CybeR2) pour aider les clients à évaluer, comprendre et contrôler leurs cyber-risques. Le programme CybeR2 s'appuie sur la méthode Cyber Risk™ d'ABS FCI développée avec le Maritime Security Center, un centre d'excellence du Département de la sécurité intérieure des États-Unis.

Atos est le troisième fournisseur mondial de services de sécurité, avec une expérience significative des technologies de l'information et des nouveaux défis de cybersécurité posés par la convergence IT/OT et l'Internet des objets (IoT).

A propos d’Atos :

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

A propos du Groupe ABS :

ABS Group of Companies, Inc. (www.abs-group.com), through its operating subsidiaries, provides data-driven risk and reliability solutions and technical services that help clients confirm the safety, integrity, quality and environmental efficiency of critical assets and operations. Headquartered in Houston, Texas, ABS Group operates with more than 1,300 professionals in over 25 countries serving the industrial manufacturing, oil, gas and chemical, marine, offshore and government sectors. ABS Group is a subsidiary of ABS, a leading marine and offshore classification society.

