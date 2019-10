AtoS : Le supercalculateur BullSequana X d'Atos soutient la recherche scientifique à l'université des îles Baléares

Madrid, Palma de Majorque, le 30 novembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, a signé un contrat avec l'université des îles Baléares (UIB). L’objectif est de fournir à l’Institut interdisciplinaire de Physique et de Systèmes Complexes (IFISC) en Espagne, un nouveau cluster de supercalcul, fondé sur la technologie du BullSequana X d’Atos. L’IFISC est un institut commun à l'université des îles Baléares et au Conseil supérieur espagnol de la recherche scientifique (CSIC), et mène des recherches scientifiques sur les systèmes complexes. Il s’agit de l’un des centres de recherche les plus innovants en Espagne. Ce nouveau cluster sera utilisé pour de l’analyse Big Data, ainsi que pour des simulations intensives. Il renforcera considérablement la capacité de recherche de l’Institut, lui permettant de répondre aux nouveaux défis de l’analyse Big Data.



L’architecture du supercalculateur est basée sur les serveurs du BullSequana X430A5 d’Atos, avec les processeurs AMD EPYC Rome de dernière génération. Atos a été sélectionné parmi 11 candidats européens, du fait de sa performance nettement supérieure. La livraison et l’installation du nouvel équipement sont prévues pour décembre 2019.

Maxi San Miguel, Directeur du IFISC, “Grâce à l’équipement ultra-performant d’Atos, l’IFISC bénéficie d’un positionnement unique, qui lui permettra de faire face aux nouveaux défis stratégiques en analyse Big Data.”



“Nous sommes fiers de mettre à la disposition de l’IFISC ce supercalculateur conçu avec les toutes dernières technologies, et d’offrir un outil fiable et de haute performance pour l’analyse Big Data et les simulations intensives.” déclare José Camacho, Directeur HPC & Quantum Computing d’Atos Iberia, “Ce contrat renforce l’expertise et l’expérience d’Atos, dans la fourniture de solutions de calcul haute performance, ouvrant de nouveaux horizons dans l’univers du calcul, répondant à de nouveaux besoins et aux exigences des clients”

L’IFISC a reçu l’accréditation de l’unité d’excellence « Maria de Maeztu » de l’Agence nationale Recherche (AEI). Il s’agit de l’unique centre de la communauté des îles Baléares à avoir obtenu une telle reconnaissance.

À propos d’UIB

L'université des îles Baléares (UIB) est une université prestigieuse reconnue dans le monde de la recherche, avec une importante portée internationale. Cela s’illustre par les résultats obtenus dans différents classements qui évaluent la qualité de recherche et d’enseignement de l’université. Cette année, elle a intégré le groupe des 500 meilleures universités du monde pour la première fois, selon l’ « Academic Ranking of World Universities 2019 », plus connu sous le nom du classement de Shanghai.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

