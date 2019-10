AtoS : McAfee certifie les produits de cybersécurité Atos pour son programme ‘Security Innovation Alliance'

MPOWER, Las Vegas, le 3 octobre, 2019 – Atos , leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui que ses produits de cybersecurité ont été certifiés par McAfee , l’entreprise de cybersécurité « device-to-cloud ». Cela permet à Atos de faire partie du prestigieux programme Security Innovation Alliance (SIA) et d'être référencé dans le portefeuille de solutions McAfee.

McAfee SIA contribue à accélérer le développement de produits de sécurité ouverts et interopérables et fournit un écosystème intégré et connecté pour maximiser la valeur des investissements de sécurité existants des clients.

McAfee et Atos se sont associés pour fournir un service de Cloud Access Security Broker (CASB) combinant les meilleures technologies de McAfee MVISION Cloud et les produits de cybersécurité d'Atos : Trustway pour la protection des données et Evidian pour la gestion des accès. L'offre combinée assure aux clients un meilleur contrôle de leurs besoins en matière de chiffrement des données et de gestion des identités et des accès dans leur environnement multi-cloud. Atos est désormais le premier partenaire certifié par McAfee SIA pour les produits MVISION Cloud.

“McAfee se réjouit de l'intégration des produits d’Atos, Evidian et Trustway, avec McAfee MVISION Cloud. Nos clients peuvent désormais bénéficier en toute transparence des capacités de single sign-on, d'authentification et de chiffrement des données offertes par les produits Atos tout en sécurisant leurs environnements SaaS, PaaS et IaaaS cloud avec McAfee MVISION Cloud. Cette intégration renforce la stratégie ‘device to cloud’ de McAfee, ainsi que notre engagement ‘Together is Power’ avec des partenaires stratégiques comme Atos” précise DJ Long, VP Strategic Business Development chez McAfee.

Les deux produits certifiés par McAfee :

Le chiffrement et la protection des données Trustway garantissent la confidentialité des données sensibles.

garantissent la confidentialité des données sensibles. Evidian Access Management fournit un accès sécurisé aux ressources critiques tout en respectant les réglementations de conformité, garantissant que les bons utilisateurs ont accès aux bonnes données, au bon moment.

“Je suis très heureux de voir nos produits de chiffrement de données Trustway et notre logiciel Evidian Access Management certifiés par l'alliance McAfee SIA. Cette reconnaissance apportera certainement plus d'avantages à nos clients et assurera une plus grande interopérabilité des produits avec l'un des principaux acteurs de la cybersécurité,” ajoute Alexis Caurette VP, Directeur des produits de cybersecurité chez Atos.



Atos est un Gold sponsor au McAfee MPOWER Cybersecurity Summit , au cours duquel les experts en sécurité peuvent se mettre en réseau et découvrir les moyens les plus récents et les plus innovants de prévenir les cyber-attaques avancées.

Pour plus d’informations sur les services de sécurité d’Atos : https://atos.net/en/solutions/cyber-security

