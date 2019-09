AtoS : Nouveau Directeur Général d'Atos France

Paris, le 5 septembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui les changements suivants au sein du Comité Exécutif du Groupe :

Jean-Philippe Poirault rejoint Atos pour devenir Directeur Général d’Atos France. Il est membre du Comité Exécutif du Groupe.

Jean-Philippe Poirault rejoint Atos après avoir dirigé la branche Télécom du Groupe Amazon Web Services (AWS).

Jean-Marie Simon, Directeur Général d’Atos France, est nommé Directeur des Relations Institutionnelles du Groupe.

Dans cette fonction, il aura, au sein du Comité Exécutif, la responsabilité de gérer et développer les relations du Groupe avec les institutions et gouvernements, tant au niveau global que local.

Biographie de Jean-Philippe Poirault :

Diplômé de Supelec, Jean-Philippe Poirault a occupé des fonctions de direction générale dans des activités de services informatiques et de logiciels au sein d’Alcatel-Lucent puis Ericsson, dans plusieurs pays d’Europe et d’Asie. En janvier 2018, il rejoint Amazon Web Services aux Etats-Unis pour en diriger le marché Télécom.

