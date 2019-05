AtoS : Résultat du paiement du dividende ordinaire en actions

Paris, 24 mai 2019 : L’option pour le paiement du dividende en actions s’est traduite par l’exercice de 69,62% des droits en faveur d’un paiement en actions. Ce taux de distribution du dividende en actions a donné lieu à une augmentation de 126,5 millions d’euros des capitaux propres d’Atos SE.

Cette opération a entraîné la création de 2 039 710 actions nouvelles (représentant une augmentation de 1,90% du capital et des droits de vote exerçables), dont la livraison et l’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris interviendront à compter du 28 mai 2018.

Les actions ordinaires nouvelles de la Société remises en paiement du dividende ordinaire porteront jouissance à compter du 1er janvier 2019, donnant droit au dividende ordinaire qui serait versé au titre de l’exercice 2019, sans droit à la distribution exceptionnelle en nature d’actions Worldline réalisée le 7 mai 2019.

Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission aux négociations sur le marché Euronext Paris. Elles seront de même catégorie et assimilables aux actions ordinaires de la Société qui sont déjà admises aux négociations sur le marché Euronext Paris (Compartiment A – code ISIN FR0000051732).

L’Assemblée Générale Mixte d’Atos SE du 30 avril 2019 avait fixé le montant du dividende au titre de l’exercice 2018 à 1,70 euro par action et décidé que ce dividende pouvait, au choix de l’actionnaire, être perçu soit en numéraire, soit en actions. Le prix de l’action nouvelle remise en paiement du dividende a été fixé à 62,02 euros, égal à 95% de la moyenne des premiers cours cotés sur le marché règlementé Euronext Paris lors des vingt séances de bourse précédant le 30 avril 2019, jour de l’Assemblée Générale Mixte, diminuée (i) du montant du dividende ordinaire pour 2018 de 1,70€ par action, et (ii) du montant de la distribution exceptionnelle par action résultant de la 5ème résolution approuvée par l’Assemblée Générale Mixte, calculé sur la base des deux-cinquièmes du cours de bourse de clôture de l’action Worldline constaté sur le marché réglementé Euronext Paris le 2 mai 2019, et arrondi au centime d’euro supérieur.

Le paiement du dividende ayant fait l’objet de l’option de paiement en numéraire représente un montant total de 55,2 millions d’euros. Il sera également effectué le 28 mai 2019.

Contact

Relations Investisseurs : Gilles Arditti +33 1 73 26 00 66

gilles.arditti@atos.net





A propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

