AtoS : a déployé avec succès tous les systèmes informatiques critiques pour les Jeux panaméricains et para-panaméricains

En tant que partenaire informatique mondial exclusif de Panam Sports, Atos se prépare désormais pour l'édition 2023 des Jeux panaméricains de Santiago du Chili.

Lima, Pérou ; Paris, France - 9 septembre 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, a géré et orchestré les systèmes informatiques critiques des 18ème Jeux panaméricains et 6ème Jeux para-panaméricains, en tant que fournisseur officiel de services informatiques de l’Organisation Sportive Panaméricaine. Cet événement continental fait partie du processus de qualification olympique de 21 sports pour les Jeux Olympiques de l'an prochain à Tokyo, où Atos sera également responsable de l'ensemble de l'infrastructure informatique.

Pour ces jeux panaméricains, Atos a mis à contribution son expérience approfondie dans les systèmes de gestion des Jeux – en tant que partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques depuis 17 ans, et fort de plus de 25 ans d'expérience dans la gestion de divers événements multisports à travers le monde, comme les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Buenos Aires 2018.

Dans le cadre des Jeux panaméricains, qui se sont déroulés du 26 juillet au 11 août, puis des Jeux para-panaméricains, qui se sont déroulés du 23 août au 1er septembre à Lima, au Pérou, Atos a fourni plusieurs services technologiques, notamment :

▪ Les systèmes de gestion des Jeux (Games Management Systems, GMS) qui comprennent les accréditations, contrôle d'accès, entrées et qualifications sportives et uniformes ; ainsi que la gestion de la main-d'œuvre du portail des bénévoles, les arrivées et départs, le protocole et les réunions médicales

▪ Les systèmes de chronométrage, de pointage et des résultats (Timing, Scoring and Results Systems, TSR) pour toutes les disciplines sportives

▪ Les systèmes de diffusion de l'information (Information Diffusion Systems, IDS) pour tous les sports, y compris le Système d'Information pour les Commentateurs (Atos Commentator Information System, CIS) pour les sports avec des graphismes adaptés à la télévision en direct

▪ La diffusion télévisée en direct pour 28 disciplines panaméricaines et 6 disciplines para-panaméricaines

▪ Les graphismes virtuels TV (Virtual TV graphics) pour les épreuves d'athlétisme et de natation

▪ Gestion de bout-en-bout du site web officiel, la plateforme des Jeux et les résultats.

▪ Le système de votepour la Commission des Athlètes de Panamsports (Panam Sports Athlete Commission)

Atos a également renforcé la présence de l'organisation sportive sur le web.

« Je suis extrêmement fier du travail accompli par nos équipes afin de garantir la mise en œuvre de l’aspect technologique des Jeux panaméricains et les Jeux parapanaméricains, et d'assurer une expérience optimale à des millions de fans à travers le monde, » a déclaré Patrick Adiba, Directeur Général de l’entité Major Events d’Atos.

« Atos a joué un rôle-clé dans l’organisation des six dernières éditions des Jeux panaméricains et para-panaméricains en apportant des solutions sur mesure et des programmes innovants. La technologie est essentielle au succès des Jeux et nous sommes ravis de pouvoir continuer à compter sur Atos pour fournir des services informatiques, ainsi que de continuer à travailler ensemble pour développer l’'expérience des fans et l'innovation en vue de la prochaine édition des Jeux, à Santiago, en 2023, » a complété Ivar Sisniega, PDG de Panam Sports.

