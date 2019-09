AtoS : à nouveau reconnu leader mondial du secteur IT en RSE

Atos se classe n°1 dans les indices du Dow Jones Sustainability Index (DJSI World & Europe) et obtient l’or dans le classement d’EcoVadis

Paris, 23 septembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui qu’il se classe Numéro 1 du secteur des services informatiques et logiciels dans les indices de développement durable du DJSI Monde et Europe. Le Groupe vient également d’être récompensé par EcoVadis du niveau « or » pour ses performances en Responsabilité Sociale d’Entreprises (RSE).

Atos n°1 des DJSI World et Europe

Atos conserve en 2019 sa position de leader dans le secteur des services informatiques et logiciels en prenant la tête du classement pour la deuxième année consécutive dans cette étude mondiale fondée sur l’évaluation annuelle de 3500 entreprises cotées. Avec un score général de 82 points sur 100 – 4 points de plus par rapport à 2018- , Atos est à la première place de son secteur parmi 65 autres entreprises IT mondiales. Atos démontre l’excellence de ses performances dans les 3 catégories évaluées : environnement, économie et social, avec le meilleur score du secteur informatique dans les dimensions « environnement » et « social ».

EcoVadis : Atos obtient à nouveau le niveau « Gold »

Atos s’est également vu décerner par EcoVadis en septembre 2019 le niveau «Gold» dans son évaluation annuelle des performances de responsabilité sociale d’entreprise (RSE). Avec une note globale de 80/100 – son meilleur score jusqu’ici-, le Groupe se classe ainsi dans le Top 1% des entreprises évaluées dans toutes les catégories : environnement, pratiques au travail, pratiques commerciales équitables et gestion de ses propres chaines d’approvisionnement. Atos appuie également son engagement dans la Responsabilité Sociétale d’Entreprise en faisant appel à EcoVadis afin de faire évaluer l’ensemble de ses 250 principaux fournisseurs sur leurs performances RSE.

Thierry Breton, Président-Directeur Général d'Atos, déclare : « La performance extra-financière d’Atos en matière de responsabilité sociale d’entreprise et de développement durable est une nouvelle fois reconnue par les indices du Dow Jones Sustainability Index World & Europe ainsi que par EcoVadis. Cette double reconnaissance reflète notre engagement à adopter une démarche intégrée qui engage notre entreprise, nos collaborateurs, clients et fournisseurs au regard de notre contribution à la société et aux environnements dans lesquels nous opérons à travers le monde. Cette démarche est ancrée dans notre quotidien et s’inscrit depuis cette année dans nos statuts avec l’intégration de notre Raison d’être ».

“Nous félicitons Atos pour sa position de leader dans le DJSI World et Europe. L'évaluation faite par SAM a une fois de plus relevé la barre en identifiant les entreprises les mieux placées pour relever les défis et saisir les opportunités futures en matière de durabilité. Cette année - qui marque le 20ème anniversaire du DJSI – reflète l'intérêt record des entreprises pour cette étude du DJSI qui veille à mesurer et faire progresser les pratiques ESG », déclare Manjit Jus, Head of ESG Ratings, RobecoSAM.

