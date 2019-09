AtoS : accompagne le groupe audiovisuel italien RAI dans sa transformation digitale avec un nouveau lecteur de contenu

Paris, le 10 septembre 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat de 4 ans avec la RAI (Radiotelevisione italiana S.p.A.) pour développer le nouveau système de lecture vidéo multiformat du diffuseur public national italien.

Atos assurera la gestion de l'intégration du nouveau lecteur de contenu au sein de la chaîne logistique de la RAI – ce qui comprend l'installation, l'intégration de bout-en-bout, le support et la maintenance du système.

Ce projet s'inscrit dans la stratégie globale du diffuseur italien, qui vise à améliorer l'expérience utilisateur en proposant un contenu numérique personnalisé, basé sur les préférences et le comportement de chaque spectateur ou auditeur. Ce contenu est, de plus, diffusé à vitesse optimale à travers un lecteur multiformats, compatible avec l’ensemble des appareils.

Atos accompagne la RAI avec succès depuis 2009 et fournit des services de gestion de l'infrastructure et des applications de la chaîne logistique des médias numériques de la RAI. Les contenus numériques audios et vidéos peuvent ainsi être stockés, gérés, diffusés et lus en ligne, en direct et à la demande de manière efficace. Avec le soutien d'Atos, la RAI a ainsi pu faire évoluer ses services de médias numériques et améliorer leur qualité et leur adaptabilité.

En 2017, Atos a commencé à mettre en place le système de gestion des identités et des accès clients (Customer Identity and Access Management system), qui enregistre, authentifie, établit le profil et interagit avec les utilisateurs à travers toutes les plateformes et appareils numériques. Ce système permet d‘obtenir une vue à 360 degrés de chaque utilisateur, de façon sécurisée et dans le respect de leur vie privée (en conformité avec le RGPD).

En 2018, Atos a débuté la mise en place d’un moteur de recherche intelligent, proposant également des recommandations de contenu, multiplateforme et multilingue pour la RAI. Il permet au diffuseur d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs en mobilisant le Machine Learning et l’IA.

« Le marché des médias est particulièrement concurrentiel et incite les diffuseurs à continuer d’améliorer l’expérience de leurs utilisateurs afin de conserver leur leadership » déclare Giuseppe Di Franco, Directeur des activités d’Atos en Europe de l’Est et en Italie. « Nous nous sommes engagés à mettre à contribution l’expertise d’Atos pour l'ensemble de la chaîne des médias numériques de la RAI, en développant des solutions et services innovants qui permettent d’améliorer la qualité de son offre numérique et l'expérience de ses clients. »

"Je suis ravi de consolider et d’étendre notre partenariat fructueux avec Atos . Atos est notre partenaire IT de confiance, et nous soutient dans notre transformation, vers une véritable entreprise multimédia et numérique. Atos nous a fourni des services de grande qualité pour nous aider à exploiter au mieux nos systèmes tout au long de la chaîne d'approvisionnement et nous a permis d'améliorer la qualité et l'adaptabilité de nos services de médias numériques. L’introduction d’une nouvelle technologie de lecture est une nouvelle étape dans la stratégie de RAI en matière de médias numériques – et cette étape sera franchie une fois de plus avec Atos." déclare Stefano Ciccotti, Directeur de la Technologie chez Rai.

Atos à IBC (International Broadcasting Convention) :

Atos sera présent à l’IBC (International Broadcasting Convention) qui aura lieu à Amsterdam du 13 au 17 Septembre. Lors de cet évènement, Atos présentera la façon dont le groupe met à profit son expertise pour accompagner les entreprises du secteur des médias, du divertissement et de la technologie dans leur transformation digitale. Plus d’informations sur la page dédiée : https://atos.net/en/events/ibc-2019

