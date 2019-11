AtoS : annonce une nouvelle offre « Digital Hybrid Cloud » avec VMware pour permettre aux entreprises de réduire délais de mise sur le marché et coûts

VMworld 2019 Europe, Barcelone, Espagne – Le 5 novembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce aujourd’hui sa nouvelle offre « Digital Hybrid Cloud » - une solution de cloud hybride entièrement gérée, en partenariat avec VMware. En combinant l’expérience d’Atos dans la mise en place et la gestion du cloud de bout-en-bout avec les dernières solutions cloud de VMware, cette solution multi-cloud permet aux entreprises de réduire leurs délais de commercialisation et leurs coûts globaux à travers un coût de possession moins élevé (Total Cost of Ownership, TCO)1.

Cette solution multi-cloud évolutive et plus sécurisée permet aux clients d’exécuter leurs applications professionnelles – traditionnelles et basées sur le cloud – sur une plateforme unique, à travers des environnements cloud à la fois privés et publics. Elle offre une visibilité complète de l’ensembles des clouds pour faciliter le contrôle et l’optimisation des usages.

Un déploiement international

Dans le cadre de cette offre, Atos met à contribution son expérience significative et ses capacités en matière de développement de l’infrastructure cloud avec 11 hubs cloud multi-locataires, plus de 10 000 experts cloud, et 8 centres internationaux de livraison. En tant que partenaire informatique mondial Comité International Olympique (IOC), Atos a exécuté et mis en place des systèmes informatiques-clés à partir du cloud pour 9 éditions des Jeux Olympiques. Atos a également créé et assure la gestion d’un des plus grands clouds privés du monde, alimenté par l’une des plus fortes alliances internationales avec VMware.

Sécurité et contrôle optimaux

Fort d’une équipe internationale de plus de 5000 spécialistes en sécurité et d’un réseau international de Centres d’Opérations de Sécurité (SOCs), Atos est un leader international en cybersécurité, numéro 1 en Europe. Cette expertise vient enrichir la solution « Digital Hybrid Cloud » et permet aux clients de s’assurer que leurs données soient gardées de manière complètement sécurisée et en parfaite conformité avec les standards relatifs à la gestion des risques professionnels.

"Je suis heureux d’annoncer la commercialisation internationale de notre offre Digital Hybrid Cloud, conçue en partenariat avec VMware”, déclare Eric Grall, Vice-Président exécutif, en charge des Opérations Globales chez Atos. “Aujourd’hui les entreprises, si elles veulent être compétitives et prospères, ont besoin d’une infrastructure digitale agile, évolutive et plus sécurisée pour être en mesure de se développer et d’investir dans de nouvelles applications basées sur le cloud. Notre offre Digital Hybrid Cloud est en adéquation avec l’environnement informatique existant, et permet une évolution flexible des capacités sans perturber les processus existants. Elle apporte aux entreprises à la fois de l’innovation et de la flexibilité, avec de la sécurité et un contrôle renforcé.”

"Nous sommes ravis de consolider notre partenariat de plus de 8 ans avec Atos avec le lancement de l’offre Digital Hybrid Cloud” précise Susan Nash, SVP, en charge des Alliances Stratégiques chez VMware. “Cette solution modulaire offre de la flexibilité, de l’agilité, et permet aux données clients d’être gardées de façon plus sécurisée, pour que les entreprises puissent continuer à innover sans compromettre la sécurité.”



Atos est reconnu comme un leader international sur le marché par les principaux analystes industriels spécialisés en migration et gestion cloud. Gartner a notamment nommé Atos leader dans son Magic Quadrant pour les services d’externalisation des data centers et la gestion des infrastructures hybrides en Europe et en Amérique du Nord ; le cabinet NelsonHall a quant à lui positionné Atos comme leader de la gestion et de la migration des infrastrucutres vers le Cloud .

