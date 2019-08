AtoS : développe un réseau social novateur dans le cadre du projet européen HELIOS

Paris, le 8 Juillet 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, prend activement part à HELIOS, un projet de recherche et d’innovation d’une durée de 3 ans financé par la Commission Européenne dans le cadre du Programme H2020. Ce programme a pour but le développement d’un réseau social de nouvelle génération, décentralisé, qui garantit confiance et confidentialité à tous ses utilisateurs. HELIOS permettra également aux développeurs de créer et d’intégrer facilement de nouvelles fonctionnalités pour la plateforme tout en réduisant les coûts de développement et la complexité liée au développement du réseau.

Le projet HELIOS a pour objectif de concevoir et de valider un réseau social nouvelle génération, fédéré par un modèle « peer-to-peer », basé sur une architecture de type blockchain, qui facilite la démocratisation de la production de contenu par l’utilisateur, sa promotion, et sa monétisation conformément aux exigences légales et éthiques.

Dans un contexte où les scandales liés à la confidentialité des données ne cessent de se multiplier, HELIOS offrira aux utilisateurs un contrôle complet sur les informations concernant leur vie privée, leurs documents, et leurs partages de contenu. Toutes ces garanties sont actuellement inexistantes lorsque l’on utilise les réseaux sociaux contemporains traditionnels.

En collaboration avec 15 partenaires, dont des universités et centres de recherche européens 1 de renommée internationale, Atos met à contribution son expertise en transformation digitale afin de développer une plateforme fondamentale, avec une approche modulaire open-source et une architecture pair-à-pair qui permet d’assurer la flexibilité de l’ensemble. La structure ainsi développée simplifiera la création de nouvelles fonctionnalités pour le réseau social.

Atos est aussi responsable de la conception, la production, l’intégration et la distribution d’une vidéo à 360° qui offrira une expérience immersive aux utilisateurs, en répondant aux mouvements de ceux-ci avec leur appareil. Cette vidéo à 360° sera intégrée au streaming, et les mécanismes pour sa distribution vont suivre un modèle peer-to-peer : les utilisateurs, qui contrôlent 100% du contenu qu’ils développent, peuvent partager leurs vidéos avec les utilisateurs choisis et peuvent obtenir une compensation financière.

Atos prend aussi part au développement des activités techniques – telles que la gestion des besoins, le développement de systèmes modulaires, l’intégration et l’exploitation du système – pour assurer la réussite du déploiement final en Europe.

Selon Francesco D’Andria, Responsable des études média au sein du département Recherche et Innovation d’Atos Iberia : “Nous sommes ravis de travailler avec la Commission Européenne et les différents partenaires associés au projet pour le développement d’une plateforme de réseau social aussi innovante. Atos est un acteur-clé de la recherche européenne, avec une solide expérience en matière de projets avec la Commission Européenne. En devenant un partenaire d’HELIOS, nous démontrons une fois de plus notre engagement dans le développement de solutions de pointe qui peuvent bénéficier à tous les citoyens européens."

1 Partneraires: VTT (Finland), Atos Iberia (Spain), Hellas Research and Technology Center (Greece), Grassroots Arts and Research (Germany), LINKS Foundation (Italy), Nagoon AB (Sweden), Swiss TXT (Switzerland), Trinity College Dublin (Ireland), Università di Pisa (Italy), Autonomous University of Barcelona (Spain), Universitat Politècnica de València (Spain), Universitat Passau (Germany), University of Helsinki (Finland), Worldline Iberia (Spain), and Escola Massana (Spain).





